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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны заявили, что ждут уведомления Украины о переносе обмена

Минобороны России: ждем от Украины официальных уведомлений о переносе обмена
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Россия доставила к месту обмена 1212 тел военных ВСУ, но от Украины никто не вышел на контакт, сообщили в Минобороны. Киев заявил, что конкретная дата обмена не была согласована

В Минобороны заявили, что ждут уведомления Украины о переносе обмена
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Российская сторона видела сообщения украинских и международных СМИ о том, что обмен пленными и возврат тел погибших перенесены на следующую неделю, и ждет от Киева официальных уведомлений, сообщил журналистам представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

«Ждем официальных уведомлений по этому вопросу», — сказал он. По словам Зорина, «в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком» Россия доставила к месту обмена 1212 тел погибших военных ВСУ, но от Украины никто не вышел на контакт.

«Мы готовы работать прямо сейчас, потому что тела находятся в непосредственной близости от места обмена», — добавил генерал-лейтенант.

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Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными ранее заявил, что конкретная дата обмена телами погибших военных не была согласована, а действия Москвы назвал односторонними. В связи с этим, сообщил представитель штаба Петр Яценко, обмен переносится на следующую неделю.

Замминистра обороны России Александр Фомин при этом говорил, что российская сторона заранее уведомила о готовности на этой неделе начать передачу тел погибших военных, но не получила согласия Украины. «Причина затягивания сроков проведения мероприятий нам неизвестна», — сказал он.

Россия и Украина договорились о возврате тел погибших военных на переговорах в Стамбуле 2 июня. После встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия «в одностороннем порядке» передаст Украине тела 6 тыс. погибших и примет тела российских солдат при наличии их у Украины.

Тогда же стороны условились провести обмен тяжелоранеными и больными военнопленными и солдатами в возрасте до 25 лет. По словам Мединского, Россия передала Украине список из 640 военнопленных. В украинском координационном центре заявили, что полученные списки «не соответствуют согласованному подходу».

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