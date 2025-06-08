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Военная операция на Украине ,  
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Воробьев рассказал о последствиях атак дронов в Подмосковье

Воробьев: жительница Подмосковья пострадала в результате атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Над Московским регионом сбили десять беспилотников, из-за падения одного из них пострадала 75-летняя женщина, поврежден жилой дом, сообщил Воробьев. В Истре поврежден фасад жилого дома
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Силы ПВО сбили беспилотник в районе деревни Соколово-Хомьяново в Раменском городском округе, он упал на территорию СНТ «Малиновка», госпитализирована 75-летняя женщина, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам губернатора, с 23:00 до 9:00 мск в небе над регионом было уничтожено еще девять беспилотников — по два в городских округах Истра и Одинцово, по одному — в Подольске, Рузе, Можайске, Домодедово и Наро-Фоминске.

«В результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома. Кроме инцидента в Раменском, пострадавших среди жителей нет, угрозы для объектов критической инфраструктуры также не выявлено», — написал он.

Экстренные службы уже приступили к ликвидации последствий атаки, заключил Воробьев.

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После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. По данным Минобороны, в ночь на 8 июня был уничтожен 61 беспилотник над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями, Московским регионом и Крымом.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Московская область Андрей Воробьев беспилотники пострадавшие Военная операция на Украине
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