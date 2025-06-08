Воробьев рассказал о последствиях атак дронов в Подмосковье
Силы ПВО сбили беспилотник в районе деревни Соколово-Хомьяново в Раменском городском округе, он упал на территорию СНТ «Малиновка», госпитализирована 75-летняя женщина, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По словам губернатора, с 23:00 до 9:00 мск в небе над регионом было уничтожено еще девять беспилотников — по два в городских округах Истра и Одинцово, по одному — в Подольске, Рузе, Можайске, Домодедово и Наро-Фоминске.
«В результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома. Кроме инцидента в Раменском, пострадавших среди жителей нет, угрозы для объектов критической инфраструктуры также не выявлено», — написал он.
Экстренные службы уже приступили к ликвидации последствий атаки, заключил Воробьев.
сообщал о перехвате десяти беспилотников, летевших на столицу, с начала суток.
После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. По данным Минобороны, в ночь на 8 июня был уничтожен 61 беспилотник над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областями, Московским регионом и Крымом.
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