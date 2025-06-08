Собянин сообщил о десятом сбитом дроне с начала суток
Российские военные перехватили дрон ВСУ, летевший на Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Глава города всю ночь информировал об уничтожении украинских беспилотников силами ПВО. В период с 3:47 по 7:06 мск Собянин сообщил о ликвидации девяти БПЛА.
Примерно с мая Собянин начал регулярно отчитываться о попытках атак беспилотников на московский регион. Так, накануне ночью, 7 июня, Собянин сообщал, что военные сбили пять дронов. До этого, вечером 6 июня, также были перехвачены пять БПЛА.
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