Степашин заявил, что Россия «прозевала» Украину в 1990-х

Мнение, что Украина «никуда не денется», было «стратегической ошибкой» России в 1990-х годах, и теперь «приходится наверстывать упущенное», заявил экс-премьер

Сергей Степашин (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

В 1990-х годах российские власти считали, что Украина «никуда не денется», и это было «огромной стратегической ошибкой», поэтому «приходится наверстывать упущенное», заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин журналисту Павлу Зарубину.

«[В России думали, что] это братский народ, никуда не денется, перебесится. А там работали системно и янки, и Западная Европа, и все кому не лень», — сказал он.

На уточняющий вопрос о возможностях России урегулировать эту ситуацию в 90-х Степашин ответил: «Можно было заниматься, можно было искать людей, с которыми нужно было работать. Это я вам как бывший директор ФСБ говорю. Прозевали мы, к сожалению, прозевали». Степашин работал директором Федеральной службы контрразведки (ФСК) с 1994 по 1995 год, в 1995 году он возглавил ФСБ.

За последние 30 лет жителям Украины «промыли мозги», считает экс-глава правительства, приведя в пример книги в школьной библиотеке Мариуполя, которую, по его словам, он посетил сразу после установления контроля над городом российскими военнослужащими.

В период с 1999 по 2019 год между Россией и Украиной действовал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Он предполагал признание нерушимости границ, уважения территориальной целостности, мирного урегулирования споров, отказа от использования территорий в ущерб безопасности друг друга и неприменение силы или угроз силой, в том числе экономического и иного давления.

Россия, заключая договор, «исходила из лучших побуждений», однако документ не предусматривал «никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством», и «это все вылилось в то, [во] что вылилось», утверждал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.