Российские военные заняли село Заря в ДНР
Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР, сообщает Минобороны.
Поселок находится в Константиновском районе, в 9 км к западу от Торецка (Дзержинска) и в 15 км к югу от города Константиновка. К западу от Зари находится Александрополь, о занятии которого военные отчитались в мае.
В регионе есть еще несколько населенных пунктов с таким названием. В конце 2024 года Минобороны сообщило о взятии под контроль еще одной Зари на правом берегу Кураховского водохранилища.
В сегодняшней сводке говорится, что войска Южной группировки нанесли поражение силам и технике ВСУ в районах населенных пунктов Свято-Покровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка.
Авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили цех по производству беспилотников и места их хранения, учебный центр операторов БПЛА, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных военных в 139 районах. Средства ПВО сбили 131 беспилотник, в том числе 73 вне зоны военной операции.
Группировка войск «Центр» вышла на западную границу ДНР и продолжает развивать наступление на территории Днепропетровской области, заявили в ведомстве. Ранее на этой неделе военные сообщили, что взяли под контроль село Федоровка на западе ДНР. Чуть севернее от него расположено шоссе, ведущее в Днепропетровскую область.
В конце марта президент Владимир Путин заявлял, что на тот момент российские военные контролировали ДНР более чем на 70%.
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