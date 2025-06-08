На подлете к Москве с начала суток уничтожили десять дронов
Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, атаковавших Московский регион, написал мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.
В течение ночи и утра он неоднократно сообщал об отражении атак дронов. В 09:19 он рассказал о еще одном дроне. Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве с начала суток, достигло десяти.
На этом фоне в аэропортах Внуково и Домодедово вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов. В 07:40 их сняли.
Этой же ночью несколько дронов сбили в Тульской области. Из-за падения обломков произошло возгорание на химкомбинате «Азот» в Новомосковске, пострадали два человека. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано
В Сухиничском и Боровском районах Калужской области подавили семь беспилотников, обломки повредили кровлю и стеклопакеты трех частных домов, сообщил губернатор Владислав Шапша.
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