Во Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты

Ограничения вводят для обеспечения безопасности на фоне атак беспилотников. За ночь на подлете к столице уничтожили девять дронов

В столичных аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

В пресс-службе Внуково уточнили, что ограничения действуют с 6:28 мск.

Столичные аэропорты периодически приостанавливают свою работу на фоне атак украинских беспилотников. Так, мэр Москвы Сергей Собянин за ночь регулярно отчитывался об уничтоженных дронах на подлете к столице. Всего в ночь на 8 июня, на момент создания материала, были сбиты девять аппаратов.