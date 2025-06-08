Во Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты
В столичных аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
В пресс-службе Внуково уточнили, что ограничения действуют с 6:28 мск.
Столичные аэропорты периодически приостанавливают свою работу на фоне атак украинских беспилотников. Так, мэр Москвы Сергей Собянин за ночь регулярно отчитывался об уничтоженных дронах на подлете к столице. Всего в ночь на 8 июня, на момент создания материала, были сбиты девять аппаратов.
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