Аэропорт Калуги приостановил прием и отправку рейсов

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. В предыдущий раз аэропорт временно не работал с 19:35 мск 6 июня до 1:30 мск 7 июня

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на полеты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — написал он в своем телеграм-канале в 23:30 мск 7 июня.

Ограничения на прием и выпуск рейсов в российских аэропортах вводят на фоне атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, в предыдущий раз аэропорт Калуги закрывали в 19:35 мск 6 июня, он возобновил свою работу примерно в 1:30 мск 7 июня.

По данным Минобороны, за период с 14:30 мск 6 июня до 0:00 мск 7 июня средства противовоздушной обороны уничтожили 82 украинских дрона.