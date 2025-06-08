Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, сообщил Собянин. До этого обломки упавшего дрона привели к пожару на химкомбинате «Азот» в Новомосковске в соседней со столичным регионом Тульской области. Возгорание потушили

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

До этого о нескольких сбитых воздушных целях над Новомосковском сообщил губернатор соседней со столичным регионом Тульской области Дмитрий Миляев. Он рассказал, что в результате падения обломков дрона произошел пожар на химкомбинате «Азот», его потушили. Превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено, отметил Миляев.

По словам губернатора, пострадали два человека, угрозы для их жизни нет.

Прошлой ночью Собянин сообщал о пяти сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы. На этом фоне ограничения вводились в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский.