Собянин сообщил об уничтожении дрона на подлете к Москве
Российские средства ПВО уничтожили дрон на подлете к Москве, сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Ранее полеты гражданских судов ограничили московские аэропорты Домодедово и Жуковский. Ограничения были введены около 00:20 мск, к 00:40 их сняли.
Вечером на подлете к Москве также сбили несколько беспилотников — пять. Москва, как и другие российские регионы, подвергается атакам дронов с начала военной операции.
По данным Минобороны, за период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня средства ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника над восемью российскими регионами, включая московский.
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