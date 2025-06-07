Собянин сообщил об уничтожении дрона на подлете к Москве

Дрон сбили на подлете к Москве, сообщил Собянин. Ранее полеты ограничили аэропорты Домодедово и Жуковский. Вечером силы ПВО уничтожили еще пять беспилотников, летевших к столице

Российские средства ПВО уничтожили дрон на подлете к Москве, сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее полеты гражданских судов ограничили московские аэропорты Домодедово и Жуковский. Ограничения были введены около 00:20 мск, к 00:40 их сняли.

Вечером на подлете к Москве также сбили несколько беспилотников — пять. Москва, как и другие российские регионы, подвергается атакам дронов с начала военной операции.

По данным Минобороны, за период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня средства ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника над восемью российскими регионами, включая московский.