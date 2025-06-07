 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Собянин сообщил об уничтожении дрона на подлете к Москве

Дрон сбили на подлете к Москве, сообщил Собянин. Ранее полеты ограничили аэропорты Домодедово и Жуковский. Вечером силы ПВО уничтожили еще пять беспилотников, летевших к столице

Российские средства ПВО уничтожили дрон на подлете к Москве, сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее полеты гражданских судов ограничили московские аэропорты Домодедово и Жуковский. Ограничения были введены около 00:20 мск, к 00:40 их сняли.

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты
Политика

Вечером на подлете к Москве также сбили несколько беспилотников — пять. Москва, как и другие российские регионы, подвергается атакам дронов с начала военной операции.

По данным Минобороны, за период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня средства ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника над восемью российскими регионами, включая московский.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп поселил канцлера Германии в розовой спальне

Умер соонователь «Аквариума» и автор песни «Гибралтар-Лабрадор»

Мужчина прошел более 100 километров холодильником на спине ради покойной жены

На похищенного с Ярославского вокзала блогера завели уголовное дело

Москвичу грозит срок за отправку немецких госнаград

В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва

Скандал Трампа и Маска стал публичным. Подробности

В Хабаровском крае опрокинулся автобус с детьми. Детали

Politico: Белый дом примет меры для решения конфликта между Маском и Трампом

Atlantic: Трамп выразил недовольство Зеленским из-за действий в отношении России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сергей Собянин Москва беспилотники
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Минобороны сообщило об уничтожении 36 дронов в пяти регионах Политика, 07:40
Белый дом опроверг прогноз Маска о рецессии в США из-за пошлин Трампа Экономика, 07:24
WSJ узнала, что ссора Трампа и Маска может помешать стартапу xAI Экономика, 07:21
Полиция ДНР провела рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Мариуполе Общество, 07:00
FT сообщила, что Маск не выходит на связь с инвесторами Кремниевой долины Политика, 06:53
В Ростовской области подростков проверят из-за фото с нацистскими жестами Общество, 06:30
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
МЧС предложило ужесточить правила безопасности на пляжах Общество, 05:52
В ВСУ пожаловались на проблемы с качеством и количеством беспилотников Политика, 05:46
Вильфанд назвал деятельность человека главным фактором потепления Общество, 05:01
Пентхаусы и high-sky-студии: быть над городом и смотреть на него сверху РБК и Дом Chkalov, 04:55
Эксперты оценили данные о вызывающем слепоту побочном эффекте «Оземпика» Общество, 04:50
Аэропорт Шереметьево возобновил прием и отправку самолетов Политика, 04:39
В Ленобласти задержали 15-летнюю мать выброшенного в окно младенца Общество, 04:14