Arab News сообщила о похищении 50 йеменцев хуситами
Более 50 йеменцев, работающих на США, ООН и иностранные организации, были похищены хуситами после налетов на их дома в столице страны Сане, сообщила саудовская газета Arab News со ссылкой на министра по правам человека (глава Минюста) Йемена Ахмеда Армана.
Он рассказал, что среди них 18 человек работают в агентствах международной организации, включая Программу развития ООН (UNDP), Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), Всемирную продовольственную программу (WFP) и Управление верховного комиссара ООН по правам человека, а также в офисе специального посланника Йемена.
«Рейды хуситов продолжались с утра четверга примерно до 4 часов утра пятницы. Они вторглись в жилища йеменцев, работающих на иностранные организации, и даже захватили тех, кто раньше работал с такими организациями», — рассказал Арман изданию.
Чиновник вновь призвал ООН и другие иностранные организации перенести свои офисы из Саны, удерживаемой хуситами, в контролируемый правительством Йемена Аден в южной части государства.
«Мы неоднократно предупреждали ООН, что отношение хуситов к ее персоналу, в основном йеменцам, ухудшится, поэтому мы попросили их перенести свой офис в Аден. Но ООН отклонила наши просьбы по непонятным нам причинам», — заявил он газете.
Накануне Arab News передала со ссылкой на правительство Йемена и одну неправительственную организацию, что 18 йеменских сотрудников гуманитарных организаций были похищены в четырех удерживаемых хуситами частях страны.
В Йемене с 2011 года, когда в ходе «арабской весны» был свергнут президент Али Абдулла Салех, сохраняется напряженная политическая обстановка. В 2014 году в стране началась гражданская война. Движение хуситов, которое относится к мусульманам-шиитам, взяло под контроль Сану, а в следующем году объявило о захвате власти. Сейчас они контролируют северо-западную часть страны. Мусульмане-сунниты в других регионах, в том числе и в Адене, не признали захват власти хуситами. Саудовская Аравия поддерживает суннитские силы, а Иран — хуситов.
Хуситы поддержали палестинское движение ХАМАС в конфликте с Израилем. В ночь на 12 января США объявили о воздушных ударах по ним в ответ на обстрелы кораблей, которые идут через Красное море к Суэцкому каналу. Россия и Иран подвергли операцию критике.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает