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Война с хуситами ,  
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Arab News сообщила о похищении 50 йеменцев хуситами

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Война с хуситами
Министр по правам человека Йемена призвал перенести офис ООН из столицы Саны, которую контролируют хуситы, в удерживаемый их противниками Аден. В стране с 2014 года идет гражданская война
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Сана, Йемен (Фото: Mohammed Mohammed / XinHua / Global Look Press)

Более 50 йеменцев, работающих на США, ООН и иностранные организации, были похищены хуситами после налетов на их дома в столице страны Сане, сообщила саудовская газета Arab News со ссылкой на министра по правам человека (глава Минюста) Йемена Ахмеда Армана.

Он рассказал, что среди них 18 человек работают в агентствах международной организации, включая Программу развития ООН (UNDP), Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), Всемирную продовольственную программу (WFP) и Управление верховного комиссара ООН по правам человека, а также в офисе специального посланника Йемена.

«Рейды хуситов продолжались с утра четверга примерно до 4 часов утра пятницы. Они вторглись в жилища йеменцев, работающих на иностранные организации, и даже захватили тех, кто раньше работал с такими организациями», — рассказал Арман изданию.

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Чиновник вновь призвал ООН и другие иностранные организации перенести свои офисы из Саны, удерживаемой хуситами, в контролируемый правительством Йемена Аден в южной части государства.

«Мы неоднократно предупреждали ООН, что отношение хуситов к ее персоналу, в основном йеменцам, ухудшится, поэтому мы попросили их перенести свой офис в Аден. Но ООН отклонила наши просьбы по непонятным нам причинам», — заявил он газете.

Накануне Arab News передала со ссылкой на правительство Йемена и одну неправительственную организацию, что 18 йеменских сотрудников гуманитарных организаций были похищены в четырех удерживаемых хуситами частях страны.

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В Йемене с 2011 года, когда в ходе «арабской весны» был свергнут президент Али Абдулла Салех, сохраняется напряженная политическая обстановка. В 2014 году в стране началась гражданская война. Движение хуситов, которое относится к мусульманам-шиитам, взяло под контроль Сану, а в следующем году объявило о захвате власти. Сейчас они контролируют северо-западную часть страны. Мусульмане-сунниты в других регионах, в том числе и в Адене, не признали захват власти хуситами. Саудовская Аравия поддерживает суннитские силы, а Иран — хуситов.

Хуситы поддержали палестинское движение ХАМАС в конфликте с Израилем. В ночь на 12 января США объявили о воздушных ударах по ним в ответ на обстрелы кораблей, которые идут через Красное море к Суэцкому каналу. Россия и Иран подвергли операцию критике.

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Георгий Смирнов
Йемен хуситы похищение
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