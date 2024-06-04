Хуситы заявили об ударе новой ракетой «Палестина» по Эйлату

Йеменские хуситы нанесли удар по военному объекту в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля, заявил представитель группировки Яхья Сария. Его слова приводит Yemen Press Agency.

Он уточнил, что атаку впервые нанесли с использованием баллистической ракеты «Палестина». По словам Сария, ракета «успешно достигла своей цели».

Эйлат — один из самых южных городов Израиля, он находится на берегу Красного моря вблизи границ с Иорданией (на востоке) и Египтом (на западе). Население города — около 52 тыс. человек.

Утром 3 июня Армия обороны Израиля сообщила о перехвате ракеты класса «земля — земля», которая летела со стороны Красного моря, в Эйлат. По информации военных, никто не пострадал.

После начала войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа хуситы неоднократно сообщали об ударах по Израилю баллистическими ракетами и беспилотниками.