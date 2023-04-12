Почему Байдена назвали антибританцем при визите в Белфаст

Президент США Джо Байден подвергся резкой критике во время его поездки в Северную Ирландию. Американского лидера заподозрили в ненависти к Великобритании и припомнили ему отказ посетить коронацию Карла III

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Почему визит Байдена в Северную Ирландию вызвал шквал критики

Президент США Джо Байден прилетел в Белфаст вечером 11 апреля. Во время четырехдневного визита он посетит Северную Ирландию и Ирландию. Поездка приурочена к 25-й годовщине подписания Соглашения Страстной пятницы (или Белфастского соглашения), заключенного при помощи США и положившего конец насилию в регионе. Оно имеет и личное значение для Байдена, имеющего ирландские корни, причем в бытность сенатором он содействовал мирным переговорам.

В аэропорту Байдена встречал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, переговоры с которым были намечены на утро среды. Однако еще до их начала на американского лидера обрушился шквал критики со стороны членов действующей в Северной Ирландии Демократической юнионистской партии (DUP). Самым громким стало заявление бывшего первого министра Северной Ирландии, лидера партии в 2015–2021 годах баронессы Арлин Фостер. «Он ненавидит Великобританию, я не думаю, что в этом есть какие-то сомнения», — сказала она в эфире GB News, отметив, что многие считают президента США прореспубликанцем, то есть сторонником независимости Северной Ирландии и пронационалистом. Ту же характеристику ему дал и другой член DUP, Найджел Доддс, в комментарии The Daily Telegraph. Он обвинил Байдена в том, что он действует не в интересах Северной Ирландии. Депутат от DUP Сэмми Уилсон и вовсе назвал Байдена антибританцем, напомнив об отказе президента США посетить коронацию Карла III, намеченную на начало мая, а его коллега Ян Пейсли в разговоре с TalkTV предположил, что Байден допустит какую-нибудь оплошность в Белфасте, потому что «бедный парень, к сожалению, весьма склонен к оплошностям».

Соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение) было заключено 10 апреля 1998 года. Оно определило параметры урегулирования конфликта в Северной Ирландии (входит в состав Великобритании). Конфликт был вызван противостоянием между британскими властями и местными праворадикальными католическими и национальными организациями, касающимися статуса региона. Главной силой, много лет боровшейся против центрального правительства, была Ирландская республиканская армия (ИРА). В столкновениях в Северной Ирландии с обеих сторон погибли 3524 человека, из них 1857 — гражданские лица. Одним из пунктов Белфастского соглашения стало разоружение военизированных группировок, включая ИРА.

Такая критика со стороны юнионистов объясняется их опасением, что Байден попытается подтолкнуть партию к урегулированию конфликта в парламенте Северной Ирландии, который длится почти год, пообещав инвестиции в регион взамен на отзыв требований DUP.

Начало этому конфликту было положено победой на местных выборах 2022 года партии «Шинн Фейн», поддерживающей выход Северной Ирландии из состава Великобритании и присоединение к Ирландии. Юнионисты в ответ объявили бойкот автономному правительству, отказавшись выдвинуть кандидатуру вице-премьера (по соглашению о разделении власти католики и протестанты должны совместно управлять Северной Ирландией, DUP представляет протестантов). Условием для снятия бойкота DUP назвала подписание североирландского протокола, который позволил бы региону сохранить открытую границу с ЕС после Brexit. В конце марта 2023 года Сунак объявил об устранении «камней преткновения» в этом документе, который теперь ожидает утверждения, в том числе со стороны юнионистов (лидер DUP Джеффри Дональдсон пообещал изучить новый вариант).

Комментировать выпады юнионистов в адрес президента США пришлось старшему директору по делам Европы Совета по национальной безопасности США Аманде Слот. «Я думаю, послужной список президента показывает, что он не антибританец. Президент очень активно, на протяжении всей своей карьеры, начиная с того времени, когда он был сенатором, участвовал в мирном процессе в Северной Ирландии, и это включало взаимодействие с лидерами всех партий Северной Ирландии из двух основных общин», — сказала она журналистам перед началом встречи Байдена и Сунака.

Как прошла встреча лидеров США и Великобритании

Прошедшая утром 12 апреля встреча двух лидеров сторонами анонсировалась по-разному: если в США ее представляли как разговор за чашкой чая, то в Великобритании называли переговорами. После того как Сунак прибыл к Байдену на верхний этаж отеля Grand Central, стало понятно, что встреча действительно будет носить неформальный характер. Американский президент похвалил вид из отеля. На распространенных официальных фотографиях со встречи Байден и Сунак сидят за сервированным для чаепития столиком.

Между тем назревал новый скандал: несмотря на анонсированную встречу Байдена с представителями политических партий Северной Ирландии, никого из участников мероприятия не уведомили ни о его времени, ни о месте, сообщила The Guardian. Предполагалось, что все пройдет после встречи с Сунаком, но после ее окончания оставалось меньше полутора часов до заявленной речи президента в Ольстерском университете. В итоге часть политиков приехала туда. Их встреча с Байденом прошла в одном из помещений университета.

В своей речи Байден отдал должное политикам времен конца 1990-х, которым удалось установить мир, и описал, каким он помнит свой визит в Белфаст, затронутый военными действиями. Также он выразил надежду на восстановление системы разделения властей, заблокированной юнионистами. Подробно американский лидер остановился на возможности инвестиций в Северную Ирландию, отметив «беспрецедентные экономические возможности» региона.

«Сегодняшний Белфаст — это сердце Северной Ирландии. Он готов предоставить беспрецедентные экономические возможности и инвестиции сообществам по всей Великобритании, по всей Ирландии, по всей территории США. Простая истина заключается в том, что мир и экономические возможности идут рука об руку», — сказал он, отметив, что за 25 лет действия Белфастского соглашения ВВП Северной Ирландии удвоился и при правильных действиях может утроиться. «Есть множество крупных американских корпораций, желающих прийти сюда, желающих инвестировать. Многие уже обосновались в Северной Ирландии», — отметил Байден.

Сунак не присутствовал на выступлении президента США в университете (как позднее сообщил один из журналистов Sky News, премьер навещал полицейского, серьезно раненного в результате покушения боевиков организации «Новая ИРА»). Поскольку Сунак и Байден не проводили совместную пресс-конференцию, премьер дал короткое интервью, в котором назвал встречу с Байденом очень хорошей и сообщил, что они обсуждали экономические инвестиции в Северную Ирландию, вопросы внешней политики и экономической безопасности. По его словам, отношения Великобритании и США «находятся в отличной форме».