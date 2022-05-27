Глава ДНР Пушилин заявил о планах приехать на ПМЭФ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин планирует приехать на Петербургский международной экономический форум (ПМЭФ). Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

«Да, есть в планах в этом году присутствовать на питерском экономическом форуме. Пока планы разрабатываются», — сказал Пушилин.

В 2022 году ПМЭФ пройдет 15-18 июня. Секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков сообщил, что организаторы направили приглашения участникам более чем из 190 государств, свое участие в форуме подтвердили 69 стран и территорий.

Как рассказали в пресс-службе «Росконгресса», основная деловая программа будет посвящена глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке, развитию человеческого потенциала. На полях ПМЭФ состоится Российский форум малого и среднего предпринимательства, Региональный консультативный форум B20, Форум креативного бизнеса и форум «Лекарственная безопасность», а также форум «Арктика — территория диалога».