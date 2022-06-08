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Политика ,  
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Захарова назвала «медиагеноцидом» запрет российских каналов в Латвии

Представитель МИДа обвинила власти Латвии в «медиагеноциде» из-за запрета российских телеканалов, которые смотрят 40% русскоязычного населения страны. В то же время она сочла несправедливым то, что страна разрешила вещание «Дождю»

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Запрет на вещание в Латвии телеканалов с регистрацией в России — это «медиагеноцид», заявила представитель МИДа Мария Захарова на брифинге. Трансляция шла на YouTube.

«Латвийские власти изобретают все более изощренные способы стерилизации своего информационного пространства от всего, что связано с Россией, русским языком, любой альтернативной точкой зрения», — сказала она.

По ее словам, запрет затронет 80 телевещателей и лишит доступа к телевизионным источникам информации порядка 40% русскоязычного населения Латвии. «Что это, как не информационный геноцид, медиагеноцид?» — спросила Захарова.

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Представитель МИДа посчитала, что запрет на вещание российских телеканалов основан на «неприкрытых шовинистических соображениях цензуры вошедшей в русофобский раж Латвии». По ее версии, таким образом правительство страны предало граждан страны и вернуло в европейское пространство «принцип коллективной ответственности». Кроме того, она упрекнула власти западных стран в том, что они обвиняли Россию в блокировке «каких-то полутора сайтов» и нарушении принципа свободы слова, а теперь закрыли каналы с огромной аудиторией, «которую никто не спросил».

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6 июня Национальный совет по электронным СМИ запретил трансляцию в Латвии всех российских телеканалов. Мера вступит в силу 9 июня и будет действовать до окончания военных действий на Украине и возвращения Крыма в ее состав, заявил глава организации.

В тот же день совет выдал лицензию телеканалу «Дождь» (признан иностранным агентом), который приостановил свою работу в России еще 3 марта. За два дня до этого Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Дождя», обвинив СМИ в публикации материалов с призывами к экстремизму, а также заведомо ложных сведений о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

«Вот ему [каналу] можно, потому что можно. <...> Значит, они говорят то, что там под натовским крылом считается правильным и полезным», — прокомментировала решение латвийских властей Захарова.

РКН обязал опираться на российские данные в статьях о военной операции
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Фото:Сергей Харченко / ZUMAPress.com / Global Look Press

С 2017 года Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов 166 изданий, журналистов, политиков и других общественных деятелей.

После начала военной операции на Украине Роскомнадзор обязал СМИ ссылаться по этой теме только на данные официальных российских источников. Также в начале марта президент России подписал закон об уголовной ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

По подсчетам международной организации «Репортеры без границ», в 2021 году Россия заняла 150-е место среди 180 стран по уровню свободы СМИ и находилась между Конго и Гондурасом. В этом году в рейтинге организации Россия опустилась на 155-е место, уступив Белоруссии и Азербайджану. США по этому показателю занимают 42-е место, а страны Европы находятся во втором десятке. Больше всего свобода СМИ проявляется в странах Скандинавии.

В западных странах нет ни свободы СМИ, ни идеальной демократии, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в середине мая.

«Что касается свободы СМИ на Западе, это, наверное, эфемерное понятие сейчас для них. Я ответственно заявляю, я уверен в том, что в коллективном Западе и в их средствах массовой информации свободы СМИ не существует в идеальном понятии так же, как не существует идеальной демократии», — сказал он.

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Теги
Жанна Антохина
Мария Захарова МИД медиа Россия Латвия
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