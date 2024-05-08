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Политика ,  
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Bloomberg сообщил о дилемме для Всемирного банка из-за Ганы и ЛГБТ-закона

Закон об ЛГБТ может поставить под угрозу финансирование ВБ в размере $3,8 млрд в течение следующих 5–6 лет и программу финансовой помощи от МВФ на $3 млрд
Фото: Alessio Paduano / zumapress.com / Global Look Press
Фото: Alessio Paduano / zumapress.com / Global Look Press

Закон Ганы против ЛГБТ (в России «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) ставит под угрозу сделку по реструктуризации долга на $20 млрд, которую страна заключила со Всемирным банком (ВБ), пишет Bloomberg.

В конце февраля парламент Ганы принял закон, устанавливающий наказание до трех лет тюремного заключения для лиц нетрадиционной ориентации. Наказание предусмотрено и за недоносительство на родных и близких. Сейчас закон пытаются оспорить в Верховном суде страны.

Минфин Ганы предупредил, что если правительство страны одобрит такой законопроект, то это может поставить под угрозу финансирование ВБ в размере $3,8 млрд в течение следующих 5–6 лет, потенциально сорвать программу финансовой помощи в размере $3 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) и в целом помешать планам по реструктуризации долга на сумму $20 млрд. С просьбой обеспечить такое финансирование Гана обратилась в декабре 2022 года во время объявления дефолта. Весной 2023 года Гана и МВФ договорились, что соглашение будет действовать в течение трех лет, страна уже получила от организации $1,5 млрд.

В другой африканской стране, Уганде, в мае 2023 года также ужесточили законодательство против ЛГБТ. В августе ВБ приостановил новое финансирование страны, подчеркнув, что закон «в корне противоречит» ценностям учреждения, пишет Bloomberg.

Сокращение кредитования африканских стран может подтолкнуть их к увеличению заимствований у Китая, сказал почетный научный сотрудник Университета Торонто и экс-сотрудник ВБ Пол Кадарио.

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Фото:пресс-служба Верховного суда РФ

У стран Африки к югу от Сахары есть острая нехватка финансирования, при этом стоимость заимствований высока — в том числе из-за жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

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Георгий Смирнов
Гана Всемирный банк госдолг
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