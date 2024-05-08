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Премьер Италии попросила ливийского маршала отказаться от иностранных сил

Repubblica: Мелони попросила Хафтара отказаться от иностранных сил
Мелони посетила Ливию и встретилась с руководством обеих политических сил, контролирующих территорию страны. На встрече с Хафтаром, управляющим востоком Ливии, она говорила о необходимости отказаться от присутствия иностранных сил
Джорджа Мелони и Халифа Хафтар
Джорджа Мелони и Халифа Хафтар (Фото: governo.it)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время визита в Ливию на встрече с ливийским маршалом Халифой Хафтаром подняла вопрос о необходимости отказаться от присутствия иностранных сил на территории страны, сообщает итальянская газета Repubblica.

Помимо этого вопроса, Мелони и Хафтар обсуждали сокращение миграционного потока из Ливии в Европу. Как отмечает газета, в обмен на меры по его сокращению ливийская сторона хотела бы сделать добычу нефти более выгодной для местных групп.

Хафтар и Ливийская национальная армия (ЛНА; маршал ее главнокомандующий) контролируют восточную часть Ливии, где располагаются города Бенгази и Тобрук. Территории под контролем Триполи управляются правительством национального единства Абделя Хамида Дбейбы.

Политический кризис в стране длится с 2011 года, он начался после убийства бывшего лидера Муаммара Каддафи. В Ливии не был сформирован единый орган управления, начался вооруженный конфликт между отдельными группировками, а затем — гражданская война международно признанного временного правительства против ЛНА. Стороны предпринимали попытки договориться и провести выборы, но пока в Ливии продолжает сохраняться двоевластие.

Мелони в Ливии провела встречу и с Абделем Дбейбой.

Замминистра обороны России приехал в Ливию и встретился с Хафтаром
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Юнус-Бек Евкуров&nbsp;и Халифа Хафтар

В прошлом и этом году между представителями Ливии и России прошло несколько встреч. В частности, в конце сентября 2023-го Хафтар посещал Москву, у него прошла встреча с президентом Владимиром Путиным. Также ливийский маршал несколько раз встречался с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. Последняя их встреча на данный момент состоялась в январе этого года.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Италия Ливия Халифа Хафтар
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