 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Малайзии заявили о планах продвигать «дипломатию орангутангов»

Министр Абдул Гани: Малайзия будет продвигать «дипломатию орангутангов»
Министр плантаций и сырьевых товаров Малайзии сравнил новую концепцию с «дипломатией панд», которую практикует Китай. Чиновник считает, что «дипломатия орангутангов» должна помочь стране при экспорте пальмового масла
Фото: Robertus Pudyanto / Getty Images
Фото: Robertus Pudyanto / Getty Images

Малайзия планирует ввести «дипломатию орангутангов» в своих отношениях с крупнейшими странами — импортерами пальмового масла и будет предлагать этих исчезающих приматов в качестве подарков торговым партнерам, заявил министр плантаций и сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани, передает Reuters. Министр обратил внимание, что это должно развеять опасения по поводу экологического вреда от пальмовых плантаций.

«Малайзия не может занимать оборонительную позицию в вопросе пальмового масла. <...> Вместо этого мы должны показать миру, что Малайзия является устойчивым производителем и параллельно привержена защите тропических лесов и экологической устойчивости», — заявил министр.

Абдул Гани сравнил новую стратегию с китайской «дипломатией панд». «Дипломатия орангутангов» была разработана после того, как в прошлом году Европейский союз одобрил запрет на импорт товаров, связанных с неконтролируемой вырубкой лесов. Это может нанести ущерб экспорту пальмового масла, которое используется в разных товарах, от губной помады до пиццы, пишет Reuters.

Малайзия, второй по величине в мире производитель пальмового масла после Индонезии, заявила, что закон является дискриминационным и направлен на защиту рынка масличных культур ЕС.

Все панды мира принадлежат Китаю. Страны могут брать панд в аренду на десять лет. Для этого они платят китайской стороне от $250 тыс. до $1 млн за каждую пару особей.

Китай заберет из США всех панд — посланников дружбы
Общество
Панда Сяо Ци Цзи из вашингтонского зоопарка

По замыслу властей страны, орангутангов будут предоставлять странам, участвующим в торговле пальмовым маслом с Малайзией, в первую очередь крупным импортерам.

Этот род человекообразных обезьян находится под угрозой вымирания, в том числе из-за вырубки лесов, пригодных для обитания этих животных. Три вида рода орангутангов — Калимантанский, Суматранский и Тапанульский — получили от Международного союза охраны природы статусы CR, или «на грани исчезновения». Водятся орангутанги всего на двух островах в мире — на входящей в состав Индонезии Суматре и на Калимантане, часть которого принадлежит Малайзии.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
обезьяны Малайзия пальмовое масло экспорт
Материалы по теме
Король Малайзии осудил сеть мини-маркетов за название носков
Общество
В США допустили возвращение панд из зоопарка Вашингтона в Китай
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 07 мая, 16:45
«Дом.РФ» распределил между банками дополнительные ₽200 млрд по IT-ипотеке Недвижимость, 13:59
Бадоса после разрыва с Циципасом сравнила их пару с историей Шараповой Спорт, 13:57
Апелляцию на арест замминистра обороны суд рассмотрит в закрытом режиме Политика, 13:56
В НАТО подтвердили даты проведения саммита в Вашингтоне Политика, 13:51
Минобороны назвало последствия удара по объектам энергетики и ВПК Украины Политика, 13:51
Минобороны сообщило о занятии двух сел в Харьковской области и ДНР Политика, 13:46
Путин предложил создать механизмы контроля за рынком компьютерных игр Общество, 13:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Малайзии заявили о планах продвигать «дипломатию орангутангов» Политика, 13:37
Капитан «Факела» объяснил кричалку «Зенит» — позор российского футбола» Спорт, 13:34
Материалы, реакторы, мегасайенс: будущее атомной отрасли России Отрасли, 13:33
В грузовике в Подмосковье нашли почти 3 тыс. пакетов с гашишем Общество, 13:30
Захарова назвала спекуляциями обвинения России в кибератаках Политика, 13:25
Кипчоге рассказал об онлайн-травле после гибели его соперника Спорт, 13:24
США ужесточат правила изучения бактерий и вирусов Общество, 13:22