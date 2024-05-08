В Малайзии заявили о планах продвигать «дипломатию орангутангов»

Министр плантаций и сырьевых товаров Малайзии сравнил новую концепцию с «дипломатией панд», которую практикует Китай. Чиновник считает, что «дипломатия орангутангов» должна помочь стране при экспорте пальмового масла

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Малайзия планирует ввести «дипломатию орангутангов» в своих отношениях с крупнейшими странами — импортерами пальмового масла и будет предлагать этих исчезающих приматов в качестве подарков торговым партнерам, заявил министр плантаций и сырьевых товаров страны Джохари Абдул Гани, передает Reuters. Министр обратил внимание, что это должно развеять опасения по поводу экологического вреда от пальмовых плантаций.

«Малайзия не может занимать оборонительную позицию в вопросе пальмового масла. <...> Вместо этого мы должны показать миру, что Малайзия является устойчивым производителем и параллельно привержена защите тропических лесов и экологической устойчивости», — заявил министр.

Абдул Гани сравнил новую стратегию с китайской «дипломатией панд». «Дипломатия орангутангов» была разработана после того, как в прошлом году Европейский союз одобрил запрет на импорт товаров, связанных с неконтролируемой вырубкой лесов. Это может нанести ущерб экспорту пальмового масла, которое используется в разных товарах, от губной помады до пиццы, пишет Reuters.

Малайзия, второй по величине в мире производитель пальмового масла после Индонезии, заявила, что закон является дискриминационным и направлен на защиту рынка масличных культур ЕС.

Все панды мира принадлежат Китаю. Страны могут брать панд в аренду на десять лет. Для этого они платят китайской стороне от $250 тыс. до $1 млн за каждую пару особей.

По замыслу властей страны, орангутангов будут предоставлять странам, участвующим в торговле пальмовым маслом с Малайзией, в первую очередь крупным импортерам.

Этот род человекообразных обезьян находится под угрозой вымирания, в том числе из-за вырубки лесов, пригодных для обитания этих животных. Три вида рода орангутангов — Калимантанский, Суматранский и Тапанульский — получили от Международного союза охраны природы статусы CR, или «на грани исчезновения». Водятся орангутанги всего на двух островах в мире — на входящей в состав Индонезии Суматре и на Калимантане, часть которого принадлежит Малайзии.