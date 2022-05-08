Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Трюдо анонсировал новые санкции против России Политика, 22:08
Зверев проиграл 19-летнему теннисисту в финале «Мастерса» в Мадриде Спорт, 21:58
Шути Гатва из сериала «Половое воспитание» станет новым «Доктором Кто» Технологии и медиа, 21:57
Старейшая жительница Италии умерла в возрасте 112 лет Общество, 21:56
Кадыров заявил об «освобождении» Попасной от украинских военных Политика, 21:55
Медведев спросил, была ли в Западной Европе должная «денацификация» Политика, 21:49
Страны G7 решили не допустить победы России на Украине Политика, 21:22
Пять самых опасных нарушений ПДД по версии россиян и как их избежать Партнерский проект, 21:12
Постпред США при ООН подтвердила передачу разведданных Украине Политика, 21:11
Россиянка стала чемпионкой Англии по футболу в составе «Челси» Спорт, 20:47
Страны G7 обязались отказаться от российской нефти Политика, 20:47
США ввели секторальные санкции против российского консалтингового сектора Политика, 20:43
США ввели визовые ограничения против 2,6 тыс. военных России и Белоруссии Политика, 20:35
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 20:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Трюдо анонсировал новые санкции против России

Премьер Канады Джастин Трюдо анонсировал санкции против 40 граждан России
Санкционный список пополнят более 40 человек, сообщил премьер Канады на пресс-конференции в Киеве. В рамках мер по поддержки Украины Оттава избавит ее от экспортных пошлин и передаст ей новый пакет военной помощи
Джастин Трюдо
Джастин Трюдо (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Канада расширит санкции против России, внеся в список более 40 представителей оборонной сферы и бизнесменов, а также пять юридических лиц. Об этом премьер-министр Джастин Трюдо сообщил на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским во время визита на Украину, передает Reuters. Глава правительства не сообщил подробностей о составе перечня.

Премьер Канады также объявил об отмене торговых пошлин на украинские товары на ближайший год.

Помимо этого Трюдо анонсировал дополнительную военную помощь Украине: «дроны, камеры, спутниковые снимки, стрелковое оружие, боеприпасы и другую поддержку».

Кроме того, он заявил, что Канада вновь открывает свое посольство в Киеве. Оно приостановило работу 12 февраля, еще до начала боевых действий на Украине.

Трюдо прибыл на Украину с необъявленным визитом
Политика
Джастин Трюдо (в центре) и Александр Маркушин (справа)

Трюдо 8 мая прилетел на Украину с необъявленным визитом. О прибытии премьера Канады сообщил Александр Маркушин — мэр города Ирпеня в Бучанском районе Киевской области, который посетил Трюдо. В его канцелярии впоследствии анонсировали встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позднее в своем Twitter Трюдо сообщил, что с ним на Украину приехали вице-премьер Христя Фриланд и министр иностранных дел Мелани Жоли. «Мы здесь, чтобы выразить поддержку Украине и ее народу», — написал премьер-министр.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Lennart Preiss / Getty Images Не только SAP: увидим ли мы новых ИТ-гигантов в Европе
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания
Инструкции
Pro
Фото: Stuart Ramson / AP Экс-глава IBM: лучше поспешить и ошибиться, чем опоздать и ошибиться
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы
Статьи
Pro
Фото: Andrew Neel / Pexels Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку
Инструкции
Pro
Фото: Armando Franca / AP «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ
Инструкции
Pro
Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться
Статьи

После начала спецоперации на Украине Канада несколько раз вводила против России санкции. Под ограничения попали компании оборонного сектора, банки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Открытие» и другие), бизнесмены (Роман Абрамович, Алишер Усманов), ведомства (Минобороны, СВР), сенаторы.

С начала военных действий Оттава выделила Киеву несколько партий военной помощи. 19 апреля Трюдо анонсировал передачу Украине тяжелой артиллерии, а спустя несколько дней Минобороны сообщило о поставке нескольких гаубиц M-777 и боеприпасов к ним.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Канада Украина Джастин Трюдо санкции
Материалы по теме
США ввели секторальные санкции против российского консалтингового сектора
Политика
Bloomberg узнал о планах G7 обсудить с Зеленским санкции против России
Политика
Bloomberg узнал, что послы ЕС не согласовали пакет санкций против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter