Трюдо анонсировал новые санкции против России

Санкционный список пополнят более 40 человек, сообщил премьер Канады на пресс-конференции в Киеве. В рамках мер по поддержки Украины Оттава избавит ее от экспортных пошлин и передаст ей новый пакет военной помощи

Джастин Трюдо (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Канада расширит санкции против России, внеся в список более 40 представителей оборонной сферы и бизнесменов, а также пять юридических лиц. Об этом премьер-министр Джастин Трюдо сообщил на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским во время визита на Украину, передает Reuters. Глава правительства не сообщил подробностей о составе перечня.

Премьер Канады также объявил об отмене торговых пошлин на украинские товары на ближайший год.

Помимо этого Трюдо анонсировал дополнительную военную помощь Украине: «дроны, камеры, спутниковые снимки, стрелковое оружие, боеприпасы и другую поддержку».

Кроме того, он заявил, что Канада вновь открывает свое посольство в Киеве. Оно приостановило работу 12 февраля, еще до начала боевых действий на Украине.

Трюдо 8 мая прилетел на Украину с необъявленным визитом. О прибытии премьера Канады сообщил Александр Маркушин — мэр города Ирпеня в Бучанском районе Киевской области, который посетил Трюдо. В его канцелярии впоследствии анонсировали встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позднее в своем Twitter Трюдо сообщил, что с ним на Украину приехали вице-премьер Христя Фриланд и министр иностранных дел Мелани Жоли. «Мы здесь, чтобы выразить поддержку Украине и ее народу», — написал премьер-министр.

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После начала спецоперации на Украине Канада несколько раз вводила против России санкции. Под ограничения попали компании оборонного сектора, банки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Открытие» и другие), бизнесмены (Роман Абрамович, Алишер Усманов), ведомства (Минобороны, СВР), сенаторы.

С начала военных действий Оттава выделила Киеву несколько партий военной помощи. 19 апреля Трюдо анонсировал передачу Украине тяжелой артиллерии, а спустя несколько дней Минобороны сообщило о поставке нескольких гаубиц M-777 и боеприпасов к ним.