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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении на Украине техники США и резерва ВСУ

По данным Москвы, оружие доставляли по железнодорожным путям на станцию Соль. Его уничтожили с помощью высокоточных ракет воздушного базирования около города Соледар *
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили оружие и военную технику из США и западных стран и личный состав резервных подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в российском Минобороны.

Удары наносили высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Соледар. Технику и оружие привезли по железнодорожным путям на станцию Соль.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Также российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник «Байрактар-ТБ2» около острова Змеиный, два — над станцией Мандрыкино в ДНР и селом Переможное в ЛНР и сбили украинский самолет Су-25 в окрестностях села Погоновка Харьковской области.

Кроме того, военные нанесли удары по 19 районам, где дислоцировались личный состав и военная техника, и уничтожили понтонную переправу украинских войск в Чугуевском районе. Также военные нанесли удары по шести складам с ракетно-артиллерийским вооружением в районах Красная Гора, Верхнекаменка, Маяки в ДНР, Новодружевск в ЛНР, Резниково и Николаевка в Харьковской области.

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Фото:Минобороны РФ

Оперативно-тактическая и армейская авиация атаковала 54 района, где был сосредоточен личный состав украинской стороны вместе с военной техникой. В результате погибли 380 украинских военнослужащих, уничтожены 38 единиц военной техники.

Служащие ракетных войск уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» в окрестностях Николаева, установку реактивной системы залпового огня «Смерч» около Соледара и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей около микрорайона Великая Корениха в Николаевской области.

Шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов удалось поразить при помощи артиллерии.

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Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотников, 298 ЗРК, 2933 танка и других бронемашин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов и 2758 единиц специальной военной автомобильной техники.

Украина после начала спецоперации объявила военное положение и мобилизацию, а также разорвала дипотношения с Россией.

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Татьяна Зыкина
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