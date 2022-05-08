Военная операция на Украине , 08 мая, 11:15
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Минобороны России сообщило об уничтожении Су-24 и Ми-24 у Змеиного
Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских Су-24 и одного Ми-24 у Змеиного
Кроме того, российские ПВО уничтожили один украинский вертолет Ми-24 и сбили беспилотник Bayraktar TB2 в районе Одессы
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над островом Змеиный два бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, сообщает Минобороны России. Также российские военные сбили беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе города Одессы, уточняет ведомство
Согласно последним данным, всего за сутки в указанном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, три из них с десантом на борту, три «Байрактара» и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины. Накануне в районе острова Змеиный был сбит один украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотника Bayraktar TB2, сообщало российское Минобороны.
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