Военная операция на Украине , 0 Поделиться Поделиться

Минобороны России сообщило об уничтожении Су-24 и Ми-24 у Змеиного

Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских Су-24 и одного Ми-24 у Змеиного