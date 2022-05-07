Минобороны заявило об уничтоженном «Искандерами» оружии из США на Украине

Скопления вооружения из западных стран уничтожены в Одесской и Николаевской областях. В районе острова Змеиный сбиты несколько самолетов, вертолетов и беспилотников, сообщили в министерстве

Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Крупные скопления вооружений и военной техники из США и других западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ уничтожены с помощью комплексов «Искандер» в районе Одессы, Арциза (Одесская область) и Вознесенска (Николаевская область). Об этом сообщает Минобороны России. По его данным, в этих же районах уничтожены авиационная техника ВСУ, в том числе беспилотники и авиационные средства поражения.

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В районе острова Змеиный в воздухе были сбиты украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотника Bayraktar TB2. Российское военное ведомство сообщает также об уничтожении десантно-штурмового катера «Станислав».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Вблизи поселка Волчеяровка в ЛНР российскими высокоточными ракетами воздушного базирования поражено «42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники», а в районе Северска (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов.

Ракетные войска поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Авиация в течение дня поразила 26 военных объектов Украины. «В результате ударов уничтожены до 210 националистов, выведены из строя 39 единиц вооружения и военной техники», — заявили в Минобороны.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

154 самолета;

115 вертолетов;

764 беспилотных летательных аппарата;

296 зенитных ракетных комплексов;

2902 танка и других боевых бронированных машин;

333 установки реактивных систем залпового огня;

1378 орудий полевой артиллерии и минометов;

2728 единиц специальной военной автомобильной техники.

Российская военная операция началась 24 февраля. На Украине действует военное положение, президент Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.