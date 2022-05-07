Минобороны заявило об уничтоженном «Искандерами» оружии из США на Украине
Крупные скопления вооружений и военной техники из США и других западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ уничтожены с помощью комплексов «Искандер» в районе Одессы, Арциза (Одесская область) и Вознесенска (Николаевская область). Об этом сообщает Минобороны России. По его данным, в этих же районах уничтожены авиационная техника ВСУ, в том числе беспилотники и авиационные средства поражения.
В районе острова Змеиный в воздухе были сбиты украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотника Bayraktar TB2. Российское военное ведомство сообщает также об уничтожении десантно-штурмового катера «Станислав».
Вблизи поселка Волчеяровка в ЛНР российскими высокоточными ракетами воздушного базирования поражено «42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники», а в районе Северска (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов.
Ракетные войска поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Авиация в течение дня поразила 26 военных объектов Украины. «В результате ударов уничтожены до 210 националистов, выведены из строя 39 единиц вооружения и военной техники», — заявили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
- 154 самолета;
- 115 вертолетов;
- 764 беспилотных летательных аппарата;
- 296 зенитных ракетных комплексов;
- 2902 танка и других боевых бронированных машин;
- 333 установки реактивных систем залпового огня;
- 1378 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 2728 единиц специальной военной автомобильной техники.
Российская военная операция началась 24 февраля. На Украине действует военное положение, президент Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.