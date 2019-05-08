Кремль ответил на слова Гройсмана о российских паспортах для Донбасса

Россию не остановят заявления украинских властей при выдаче российского гражданства жителям самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — подчеркнул он.

8 мая премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев не будет признавать российские паспорта, выданные жителям ЛНР и ДНР. Эти документы он назвал фейковыми. «Мы никогда не признаем какого-либо гражданства, которое выдает страна-агрессор. Знаете, как нацистская Германия выдавала для тех или иных людей. У нас есть наш паспорт, украинский, которым мы гордимся, который является символом свободы и демократии», — сказал премьер. Также он пообещал обратиться к странам-партнерам Украины с просьбой признать эти документы недействительными и в других странах.