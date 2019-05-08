Волкер назвал единственную помеху для улучшения отношений России и США

Вашингтон хотел бы улучшить отношения с Россией, однако действия Москвы показывают, что позиции стран очень далеки, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер

Курт Волкер (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Единственная помеха на пути улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном — сама Россия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си.

«Единственное, что мешает президентам Трампу и Путину улучшать отношения между странами, — это сама Россия», — заявил Волкер.

По его словам, Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, высылает американских дипломатов, занимается шпионажем, а также «покушается на Скрипаля, аннексирует Крым, продолжает войну на востоке Украины, в Сирии, выбирает кардинально противоположные подходы к проблеме денуклеаризации КНДР». Волкер также подчеркнул, что все им перечисленное — «данность».

«Мы бы хотели, чтобы наши отношения были лучше. Хотели бы, чтобы хотя бы часть из этих проблем была решена. Я бы в первую очередь хотел, чтобы мы решили конфликт на востоке Украины. Но у нас даже не было такой возможности, потому что позиции, которых придерживаются русские, слишком далеки», — заявил спецпредставитель США по Украине.