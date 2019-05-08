Россия решила выслать двух шведских дипломатов

Двое сотрудников посольства Швеции по требованию России покинут Москву. Такое решение принято в ответ на действия шведских властей

Посольство Швеции в России (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

О высылке двух сотрудников посольства Швеции из России сообщает газета Expressen со ссылкой на пресс-секретаря МИД королевства Патрика Нильссона. Он назвал такое решение «ответом на отказ предоставить шведскую визу российскому дипломату».

Ответной мерой высылку дипломатов назвала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает агентство ТАСС.

В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало о высылке из России шведского дипломата. Тогда это также объяснялось ответом на отказ предоставить дипломатические визы двум россиянам.

Спор между Россией и Швецией продолжается уже несколько месяцев. Как утверждает Expressen, одним из поводов стал скандал вокруг сотрудника дипмиссии в Стокгольме Евгения Умеренко. В феврале шведские спецслужбы заявили, что последний в одном из ресторанов встречался с 45-летним гражданином Швеции, якобы завербованным Россией. Шведские контрразведчики при этом предположили, что Умеренко был сотрудником Службы внешней разведки России.

Несмотря на вызов российского посла в МИД Швеции и неоднократные требования отправить Умеренко домой, последний продолжал находиться на территории Швеции, что вызывало недовольство местных спецслужб. На Родину он вернулся лишь в конце марта. Уже после этого Москва запросила дипломатические визы для новых сотрудников, но получила отказ. Комментировать этот факт Нильссон отказался.