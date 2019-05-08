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Ferrari $150 (+6,01%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,05%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
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Политика ,  
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Россия решила выслать двух шведских дипломатов
Двое сотрудников посольства Швеции по требованию России покинут Москву. Такое решение принято в ответ на действия шведских властей
Посольство Швеции в России (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

О высылке двух сотрудников посольства Швеции из России сообщает газета Expressen со ссылкой на пресс-секретаря МИД королевства Патрика Нильссона. Он назвал такое решение «ответом на отказ предоставить шведскую визу российскому дипломату».

Ответной мерой высылку дипломатов назвала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает агентство ТАСС.

В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало о высылке из России шведского дипломата. Тогда это также объяснялось ответом на отказ предоставить дипломатические визы двум россиянам.

Спор между Россией и Швецией продолжается уже несколько месяцев. Как утверждает Expressen, одним из поводов стал скандал вокруг сотрудника дипмиссии в Стокгольме Евгения Умеренко. В феврале шведские спецслужбы заявили, что последний в одном из ресторанов встречался с 45-летним гражданином Швеции, якобы завербованным Россией. Шведские контрразведчики при этом предположили, что Умеренко был сотрудником Службы внешней разведки России.

Несмотря на вызов российского посла в МИД Швеции и неоднократные требования отправить Умеренко домой, последний продолжал находиться на территории Швеции, что вызывало недовольство местных спецслужб. На Родину он вернулся лишь в конце марта. Уже после этого Москва запросила дипломатические визы для новых сотрудников, но получила отказ. Комментировать этот факт Нильссон отказался.

В марте прошлого года Швеция стала одной из европейских стран, заявивших о высылке российских дипломатов после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии. Стокгольм, в частности, объявил о высылке одного дипломата. Премьер-министр Швеции Стефан Лефвен отмечал, что отравление в Солсбери «больше, чем двусторонний вопрос между Соединенным Королевством и Россией».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Швеция
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