Правительство попробует «автоматически» согласовывать проекты из Госдумы

Кабмин с апреля 2023 года проводит эксперимент по «автосогласованию» документов: если ведомства не представят позицию по проекту в срок, он будет считаться согласованным. Теперь механизм расширят на проекты депутатов Госдумы

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Правительство распространит эксперимент по автоматическому согласованию документов на законопроекты, подготовленные депутатами Госдумы, пишет «Коммерсантъ».

Теперь, если министерство или ведомство не предоставит замечаний к инициативам парламентариев в течение пяти дней, проект отзыва или заключения будет считаться согласованным, его направят в правительство. Как сообщили в секретариате вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко, мера направлена на «повышение исполнительской дисциплины» и усовершенствование процедуры подготовки отзывов.

Министерство, ответственное за подготовку, должно будет уведомить «проигнорировавшего» проект соисполнителя, что отзыв на него согласовали автоматически. Если после этого соисполнитель представит свои замечания, правительство может их учесть.

Эту оговорку добавили в правительственный регламент, чтобы под «автосогласование» не попали проекты, которые противоречат инициативам министерств и ведомств, пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает рекордное число законов, принятых Госдумой в последние годы. В 2023 году их было 694, говорил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В правительстве в апреле 2023 года начали эксперимент по автоматическому межведомственному согласованию нормативных актов, когда ведомствам давался десятидневный срок на представление своей позиции по вопросу. В сентябре принцип «не возразил — значит согласовал» расширили на все правительственные документы, не затрагивающие силовые министерства.

В секретариате Григоренко сообщили газете, что с мая 2023 года число подзаконных актов, принятых с нарушением сроков, снизилось с 17% до 2,5%.