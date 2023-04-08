Ковальчук заявил о неспособности США определить сплав двигателей РД-180

Первое соглашение о поставках РД-180 в США было заключено в 1997 году. В Пентагоне ожидали, что отказаться от их использования не получится до 2025 года, но сделать это удалось раньше

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

США, которые много лет покупали российские ракетные двигатели РД-180, не смогли определить состав сплава, из которого они изготовлены, сказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук во время выступления в политехническом университете Петра Великого в Санкт-Петербурге.

«Они его [двигатель] разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Ковальчука, производство сплавов для авиационных и космических двигателей доступны не всем странам. «Вы, сидя в самолете у крыла, не задумываетесь, что рядом крутится турбина. <...> [турбинная лопатка] крутится на протяжении многих тысяч часов, самолет летает по много лет, а почему — потому что можно сделать сплав. Так вот, мало кто может это сделать и сегодня», — считает он.

Двигатели РД-180 были разработаны НПО «Энергомаш» в середине 1990-х годов на базе советского РД-170, который использовался на сверхтяжелой ракете-носителе «Энергия». РД-180 поставлялись на экспорт в США, где их используют в запусках ракет семейства Atlas, первое соглашение о поставках было заключено в 1997 году.

В 2014 году РД-180 попали под санкции США, их запретили использовать компании United Launch Alliance (ULA), альянсу корпораций Boeing и Lockheed Martin, но в мае того же года Вашингтон отменил запрет. The Wall Street Journal писала, что из-за отсутствия аналогов Пентагон не сможет отказаться от импорта двигателей РД-180 как минимум до 2025 года. Однако в октябре 2017-го компания Blue Origin провела первые огневые испытания двигателя BE-4, созданного для замены РД-180. Осенью 2021-го США окончательно отказались от российских двигателей.

В «Роскосмосе» заявляли, что продажа в США двигателей РД-180/РД-181 составляла около трети общей выручки «Энергомаша», и без нее предприятие потеряет от 10 млрд до 13 млрд руб. годовой прибыли. В то же время в Совфеде не увидели «катастрофических» последствий для России из-за отказа Вашингтона.

Летом 2022 года Дмитрий Рогозин, который тогда возглавлял «Роскосмос», заявил, что у США осталось четыре двигателя РД-181, которых хватит на два пуска корабля Cygnus.