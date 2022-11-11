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Ковальчук заявил о ветшающем атомном зонтике и смертельной угрозе COVID

Глава Курчатовского института предсказал приход коронавируса со смертностью 90%
Биологическая опасность стала главной угрозой для мира, считает глава Курчатовского института Михаил Ковальчук. В пример он привел COVID-19 и «американские биолаборатории»
Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images
Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images

Наибольшую угрозу миру несет биологическая опасность, человечество погибнет от штамма коронавируса с уровнем смертности 90%, заявил в ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

«Сегодня вызов, вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путем — придет ковид со смертностью 90%, где из десяти человек девять умрут. И на этом закончится все. Мы с вами должны понимать, что биоопасность стала главным», — сказал он.

По его мнению, в мире существует две основные угрозы — кибер- и биоопасность. Первую, если будет совсем плохо, можно решить, «выключив рубильник», а со второй ничего поделать нельзя.

«Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство. Вот африканская чума свиней — рукотворное дело», — заявил Ковальчук.

Современный мир находится в состоянии борьбы за ресурсы, и при сохранении нынешнего технологического уклада мир ждет «кровавая бойня» за доступ к ним, что в первую очередь коснется питьевой воды, считает глава Курчатовского института. «И тогда мы предложили принципиально новую вещь — переход к природоподобному технологическому укладу», — сказал он, пояснив, что речь идет о создании системы, которая «будет потреблять так же, как природа».

Ковальчук назвал важным не попасться на обман западной повестки, которая касается возобновляемых источников энергии, закрытия АЭС, внедрения водородной энергетики, но и не пропустить появление новых технологий. «Для этого нужна собственная, основанная на научной глубокой экспертизе повестка развития, а не продолжение бега в мешках за тем, что вам навязывают», — сказал он.

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COVID-19 смертность киберугрозы Курчатовский институт Михаил Ковальчук
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