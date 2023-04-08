Глава Севастополя объяснил громкие звуки профилактикой диверсий

В Феодосии утром 8 апреля сработала ПВО и была сбита ракета, запущенная со стороны Украины, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Громкие звуки в центре Севастополя связаны с профилактической работой в рамках противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), написал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее днем он сообщал, что на Северному молу (сооружение в виде стенки для защиты судов в портах от морских волн) идет учебная стрельба российского флота.

«В городе все спокойно», — отмечал он.

Развожаев ранее неоднократно сообщал, что громкие звуки в городе связаны с проводимыми учениями. В конце марта — начале апреля он связывал их с тренировкой ПВО и работой в рамках ППДО.

Утром 8 апреля в районе Феодосии сработала система ПВО, говорил советник главы Крыма Олег Крючков. В свою очередь губернатор полуострова Сергей Аксенов сообщил, что была сбита ракета, запущенная со стороны Украины.

По словам Крючкова, обломки сбитой ракеты упали в одном из населенных пунктов, жертв и разрушений нет.

Власти полуострова с начала военной операции неоднократно сообщали о работе ПВО в Крыму. В марте в Симферопольском районе сбили беспилотник, жертв и разрушений не было. Кроме того, атаке подвергся Джанкой, где в результате осколочного ранения пострадал один человек.