США перебросили на Ближний Восток атомную подлодку с ракетами «Томагавк»

ВМС США отказались комментировать детали миссии по отправке подлодки. В прошлом Вашингтон обвинял Тегеран в атаках на коммерческие суда. Иранские власти свою причастность отрицали

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США развернули на Ближнем Востоке атомную подлодку, способную нести до 154 крылатых ракет «Томагавк» для «обеспечения региональной безопасности и стабильности на море», пишет Associated Press со ссылкой на представителя 5-го флота американских ВМС Тимоти Хокинса.

Он уточнил, что подводная лодка, базирующаяся в Кингс-Бей, штат Джорджия, прошла через Суэцкий канал в пятницу, 7 апреля.

Агентство отметило, что это может быть демонстрацией Вашингтона из-за напряжения в отношениях с Тегераном, а ВМС США редко уведомляет о передвижениях судов.

5-й флот американских военно-морских сил базируется в Бахрейне и патрулирует узкое устье Персидского залива — Ормузский пролив. Через него проходит порядка 20% всех перевозок нефти.

Хокинс отказался комментировать детали миссии подлодки, а также причины того, почему ее решили отправить в регион.

США и другие западные страны в прошлом обвиняли Иран в причастности к нападению на танкеры на Ближнем Востоке. Так, в 2019 году при невыясненных обстоятельствах в Оманском заливе повреждения получили два судна, перевозившие нефть. В организации атак на них Госдеп обвинял Тегеран. Последний назвал это ложью.

В августе 2021 года США, Великобритания и Израиль заявляли, что иранский беспилотник нанес удар по танкеру у побережья Омана в Аравийском море. Лондон назвал это «незаконным и бессердечным нападением». Иран и тогда свою причастность отрицал.

На фоне сохраняющейся напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана в июне 2022 года американские власти сообщили, что военный корабль ВМС США выпустил сигнальную ракету во время приближения к нему катера Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе.