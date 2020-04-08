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ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи

До конца апреля Киев и Донецк проведут первый в этом году обмен пленными. Договориться об этом удалось во время совещания контактной группы, которое из-за коронавируса прошло в дистанционном формате
Фото: Валерий Квит / EPA / ТАСС

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь. Об этом, как передает Донецкое агентство новостей, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

«После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников, а также определить место его проведения. Стороны смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле 10 на 8», — рассказала Морозова.

В пресс-службе главы офиса Зеленского Андрея Ермака подтвердили РБК, что обмен согласован. Также информацию о достигнутых договоренностях по обмену подтвердил РБК еще один собеседник в офисе Зеленского. По его словам, обмен должен состояться в течение ближайших десяти дней. Договоренность была достигнута в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции.

Кроме того, по словам собеседника РБК в Киеве, на заседании ТКГ в среду стороны продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе и обсудили вопросы разоружения. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках, уточнил он.

В официальном релизе, опубликованном украинской стороной, не упоминается число удерживаемых лиц, которые примут участие в обмене. В сообщении говорится, что переговоры трехсторонней контактной группы проходили в видеоформате и в ходе них «были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц».

Ранее собеседник РБК, знакомый с ходом переговоров, говорил, что в общей сложности в рамках обмена на родину могут вернуться «около сотни человек» с обеих сторон.

Киев передал список из 200 человек для нового обмена в Донбассе
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Предыдущий обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками состоялся в конце 2019 года. Тогда ДНР передала Киеву 51 человека в обмен на 60 пленных, а ЛНР — 25 человек в обмен на 63.

Стороны обсуждали возможность нового обмена пленными зимой—весной этого года. Украинская сторона несколько раз передавала и уточняла список лиц для следующего обмена. В марте украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в этот список входят более 200 человек. «Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого», — сказал он.

Авторы: Георгий Тадтаев, Елизавета Антонова
Теги: Украина, ДНР, обмен пленными
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