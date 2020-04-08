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ЕС не договорился по плану помощи экономике на €500 млрд

В пакет мер по восстановлению экономики из-за пандемии коронавируса должны были войти новая кредитная линия Европейского стабилизационного механизма, меры по поддержке занятости и расширение общеевропейского гарантийного фонда
Фото: Leon Neal / Getty Images

Министры финансов стран — членов Евросоюза, которые образуют Еврогруппу, не смогли согласовать пакет мер для поддержки экономики в условиях пандемии на €500 млрд. Об этом сообщил президент Еврогруппы Марио Сентену в своем Twitter.

«После 16 часов переговоров мы подошли близко к заключению сделки, но все еще не достигли ее», — написал Сентену. Обсуждение возобновится в четверг, 9 апреля.

В то же время глава группы отметил, что по-прежнему остается верен своим убеждениям в том, что Евросоюзу необходима подушка безопасности, чтобы защитить работников, компании и экономики стран.

О том, что войдет в пакет новых мер, Сентену рассказал за несколько дней до этого в интервью нескольким европейским изданиям.

По словам главы Еврогруппы, она работает над созданием кредитной линии Европейского стабилизационного механизма объемом €240 млрд, которая будет доступна всем странам. Кроме того, Европейский инвестиционный банк предложил увеличить емкость общеевропейского гарантийного фонда до €200 млрд, однако детали сделки пока не проработаны, отметил Сентену. Он также сказал, что усилия группы в первую очередь направлены на помощь малому и среднему бизнесу. Помимо этого Европейская комиссия предложила план по поддержке занятости на сумму €100 млрд.

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать план по спасению экономики
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Суммарно, отметил Сентену в интервью, на реализацию этих мер поддержки экономики необходимо будет выделить €500 млрд.

Ранее Еврогруппа уже разработала ряд мер в помощь экономикам европейских стран, входящих в ЕС, выстоять во время пандемии. Так, группа предложила фискальные меры на уровне 1% ВВП в среднем в 2020 году, а также поддержку ликвидности компаний, сотрудников пострадавших отраслей и финансирование лечения пневмонии, которую вызывает коронавирус.

Позже Европарламент согласился выделить €37 млрд, чтобы поддержать системы здравоохранения и помочь предпринимателям, которые пострадали от распространения вируса.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Еврогруппа, Евросоюз, антикризисные меры
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