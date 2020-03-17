Еврогруппа заявила о вводе фискальных мер на уровне 1% ВВП из-за вируса

Еврогруппа разработала ряд мер для поддержания экономики, которая находится в нестабильном состоянии из-за распространения коронавируса. В частности она заявила о применении фискальных мер на уровне 1% ВВП в среднем в 2020 году. Об этом говорится в сообщении Еврогруппы.

Также группа обязалась предоставлять механизмы поддержки ликвидности в размере не менее 10% ВВП в виде схем государственных гарантий и отсроченных налоговых платежей.

В заявлении Еврогруппы говорится о том, что эти показатели позже могут вырасти.

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