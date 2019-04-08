Путин сообщил о разногласиях с Турцией по цене на газ

Эрдоган и Путин обсудили перспективные проекты в рамках военно-технического сотрудничества, решение проблемы Идлиба и новое упрощение визового режима. В числе противоречий двух стран остаются цены на газ

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин рассказал о результатах встречи, передает корреспондент РБК. По словам российского президента, Анкара и Москва продолжают спорить о порядке формирования цен на энергоносители.

Путин пояснил, что с российской стороны формирование цены на газ происходит на основе рыночных условий. «Цены на энергоносители формируются не по воле «Газпрома», а рыночным способом. «Газпром» не назначает их директивно. Есть проблема: наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям «Газпром» предлагает другие решения, но они все равно будут находиться, эти решения, мы их будем искать», — рассказал президент. Путин подчеркнул, что сотрудничество будет продолжено, потому что Россия «дорожит турецким рынком».

Российский президент подчеркнул, что в поставках российского газа в Турцию значимым фактором является не только цена, но и стабильность партнерства. «У Турции много поставок в области поставок газа, далеко не все выполняют свои контрактные обязательства, а Россия выполняет. И по объемам, и по ценам, и действует на основе долгосрочных контрактов, это, несмотря на никакие ценовые показатели, создает базовые условия для развития турецкой экономики. Потому что бизнес понимает, как он будет жить, уверен в этих поставках», — пояснил Путин. Глава государства напомнил, что зимой и осенью, в период наступления холодов, Россия по запросу турецкой стороны увеличивает поставки газа.

Отдельно президенты обсудили военно-техническое сотрудничество, в том числе контракт на поставку в Турцию ЗРК С-400 «Триумф». «Речь также шла и о других текущих и перспективных проектах в рамках военно-технического сотрудничеств», — добавил Путин. В ходе переговоров президент не исключал, что Россия продаст Турции и другие современные образцы вооружений.

Президенты затронули вопрос о зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, где концентрируются основные террористические группировки, оставшиеся в стране. «Рассчитываю, что совместные усилия помогут нормализовать ситуацию внутри и вокруг зоны деэскалации, а в конечном итоге приведут к нейтрализации террористического очага», — заявил российский президент. По словам Путина, он и Эрдоган условились способствовать скорейшему запуску Конституционного комитета Сирии.