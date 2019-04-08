Медведев назначил нового главу Роструда

Им стал заместитель руководителя федеральной службы Михаил Иванков. Прежний глава Роструда Всеволод Вуколов переходит на службу в Минтруд

Дмитрий Медведев и Михаил Иванков (слева направо) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Глава правительства Дмитрий Медведев освободил главу Роструда Всеволода Вуколова от этой должности и назначил его замминистра труда и социальной защиты. Соответствующий указ опубликован на сайте кабмина.

На его место премьер-министр назначил занимавшего с 2013 года пост замруководителя Роструда Михаила Иванкова​.

Вуколов руководил Рострудом также с 2013 года. О том, что он уйдет из федеральной службы, стало известно в начале марта. Тогда же источники РБК сообщали о его переходе на должность замглавы Минтруда. В ведомстве он будет курировать вопросы госполитики в сфере трудовых отношений, зарплат работников, уровня жизни и доходов россиян. Раньше этими темами занималась Любовь Ельцова. В конце февраля она ушла из Минтруда в команду вице-премьера Ольги Голодец.

В обязанности Роструда входит, в частности, борьба с задолженностями по зарплате. Из данных Росстата следует, что по состоянию на 1 февраля 2019 года суммарная задолженность организаций по зарплате в России составляет 2,7 млрд руб.