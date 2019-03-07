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Глава Роструда покинет свой пост
Руководитель Роструда Всеволод Вуколов покидает свой пост и переходит на должность замглавы Минтруда, сообщили источники РБК. На новой должности он будет курировать вопросы зарплат, уровня жизни и доходов граждан
Всеволод Вуколов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов покинет свой пост в связи с переходом на должность заместителя министра труда и соцзащиты, сообщили РБК два источника, близких к Минтруду. Назначение ожидается в ближайшее время, уточнил один из них.

В Минтруде Вуколов будет курировать вопросы государственной политики в сфере трудовых отношений, зарплат работников, уровня жизни и доходов россиян. До него эти темы вела заместитель министра труда Любовь Ельцова, которая в конце февраля ушла из Минтруда и заняла пост руководителя секретариата вице-премьера Ольги Голодец.

Вуколов с 2013 года возглавляет Федеральную трудовую инспекцию, которая призвана в том числе бороться с задолженностью по зарплате, напомнил собеседник РБК. По состоянию на 1 февраля 2019 года суммарная задолженность по зарплате составила 2,7 млрд руб., увеличившись по сравнению с январем на 12%, следует из данных Росстата.

До работы в Роструде с 2008 по 2013 год Вуколов был управляющим директором ЗАО «Объединенная промышленная корпорация», а с 2001-го по 2008-й занимал должности начальника контрольного управления, начальника департамента государственной службы и кадров и директора департамента государственного управления и местного самоуправления правительства России. В конце 90-х был заместителем губернатора Красноярского края.

В пресс-службе Минтруда отказались прокомментировать информацию о переходе Вуколова, сославшись на то, что назначение глав федеральных служб относится к компетенции премьер-министра. РБК также направил запрос в Роструд.

​Президент в новом майском указе поручил добиться двукратного сокращения бедности к 2024 году и обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан. 2018-й стал пятым годом беспрерывного падения реальных доходов граждан. В этом году реальные доходы продолжили снижение: в январе показатель сократился на 1,3%.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Роструд, Всеволод Вуколов, Минтруд РФ
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