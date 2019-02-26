Куратор доходов населения в Минтруда покинула министерство

Заместитель министра труда и соцзащиты Любовь Ельцова, курирующая в Минтруда вопросы оплаты труда и уровня жизни населения, назначена руководителем секретариата вице-премьера Ольги Голодец, следует из распоряжения правительства.

Решение о том, кто займет пост заместителя министра после перехода Ельцовой на новую должность, пока не принято. «До назначения нового замминистра вопросами, которые вела Любовь Юрьевна, занимается первый замминистра Алексей Вовченко», — уточнили РБК в Минтруда.

Любовь Ельцова координировала вопросы госполитики в сфере трудовых отношений (за исключением вопросов условий и охраны труда), оплаты труда, социального партнерства, а также в сфере уровня жизни и доходов. Вице-премьер Ольга Голодец в правительстве 2012–2018 годов курировала вопросы социальной политики. В новом составе кабинета министров Голодец отвечает за политику в сфере спорта, культуры и туризма.

Ельцова была заместителем министра труда Максима Топилина с 2012 года. До перехода в министерство она возглавляла страховую компанию «Согласие». В 2001–2008 годах работала в ОАО «Норильский никель», из них последние три года — заместителем директора Заполярного филиала в Норильске.