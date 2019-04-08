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Задержание Абызова ,  
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Чубайс ответил Навальному на критику экс-министра Абызова
По словам бывшего главы РАО «ЕЭС», оппозиционер Навальный сделал «агрессивное вранье» в адрес экс-министра Абызова частью своей «левой антибуржуазной повестки»
Анатолий Чубайс (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook выступил с критикой оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Чубайс отметил, что после новости об аресте экс-министра по делам открытого правительства в адрес Михаила Абызова течет «целый поток злобного негатива».

«Понятно, зачем на сторону правоохранителей, не видя в глаза ни одного документа по делу, динамично перебегает Алексей Навальный, для которого агрессивное вранье становится просто обязательной частью его левой антибуржуазной повестки. А вот для тех, кто хочет понять, а не поднять свой рейтинг, полезно узнать другую точку зрения», — написал Чубайс, процитировав заметку председателя совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева.

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В этой заметке Васильев изложил свой взгляд на путь Михаила Абызова из новосибирского подразделения РАО «ЕЭС» в правительство, отметив, что работу Абызова в компании отличала системность в решении проблем.​

«Именно по лекалам «открытого правительства» стали меняться методы работы правительства. Появились понятия «федеральных проектов», «государственных программ». Новомодные сегодня «Национальные проекты» Путина, с 12 направлениями, KPI и целями, это есть результат и той работы Михаила Абызова», — считает Васильев.

Запись в facebook пользователя anatoly.chubays

Ранее Чубайс поручился за арестованного Абызова, указав, что знал его со времен его работы в РАО «ЕЭС». По его словам, отрасль «коренным образом» изменилась благодаря работе Абызова. До прихода в правительство он был начальником департамента инвестиционной политики и бизнес-проектов этой компании, а затем дослужился до заместителя председателя правления.

​Михаила Абызова, до мая 2018 года занимавшего пост министра по делам «открытого правительства», в марте текущего года арестовали по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Правоохранительные органы считают, что он вместе с соучастниками похитил 4 млрд руб., принадлежащих ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», и вывел деньги за рубеж. Абызов свою вину признать отказался.

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Дворкович в поручительстве за Абызова назвал его эффективным управленцем

Алексей Навальный в марте 2017 года выпустил расследование о вилле Абызова в Италии. После ареста экс-министра Навальный записал новый видеоролик на эту тему. «Оказывается, Абызов обворовывал жителей Сибири и выводил деньги за границу... Как будто Фонд борьбы с коррупцией два года назад об этом не рассказывал!» —​ говорил в ролике Навальный.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Михаил Абызов, Анатолий Чубайс, Алексей Навальный
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