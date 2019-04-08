Чубайс ответил Навальному на критику экс-министра Абызова

По словам бывшего главы РАО «ЕЭС», оппозиционер Навальный сделал «агрессивное вранье» в адрес экс-министра Абызова частью своей «левой антибуржуазной повестки»

Анатолий Чубайс (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook выступил с критикой оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Чубайс отметил, что после новости об аресте экс-министра по делам открытого правительства в адрес Михаила Абызова течет «целый поток злобного негатива».

«Понятно, зачем на сторону правоохранителей, не видя в глаза ни одного документа по делу, динамично перебегает Алексей Навальный, для которого агрессивное вранье становится просто обязательной частью его левой антибуржуазной повестки. А вот для тех, кто хочет понять, а не поднять свой рейтинг, полезно узнать другую точку зрения», — написал Чубайс, процитировав заметку председателя совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева.

В этой заметке Васильев изложил свой взгляд на путь Михаила Абызова из новосибирского подразделения РАО «ЕЭС» в правительство, отметив, что работу Абызова в компании отличала системность в решении проблем.​