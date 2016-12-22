Обвиненный в коррупции бывший президент Бразилии сдался властям

В настоящий момент он арестован. Ордер на его заключение под стражу ранее выдал бразильский суд. Луиса Инасиу Лулу да Силву он признал виновным по делу о коррупции

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Andre Penner / AP)

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сдался полиции, передает местная газета Folha de Sao Paolo.

6 апреля бразильский суд, признав политика виновным по делу о коррупции, выдал ордер на его арест. Лула да Силва должен был сдаться местным властям до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы, 6 апреля, однако допровольно и в срок он этого не сделал.

Под стражей Лула да Силва, как уточняет Folha de Sao Paolo, оказался после того, как около 18:40 по местному времени 7 апреля (0:40 мск 8 апреля) экс-президент вышел из здания профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где он укрывался среди своих сторонников в течение последних двух дней. После этого экс-президент, по данным газеты, пешком перешел улицу и сел в машину федеральной полиции, которая ожидала его неподалеку.

Перед судом по обвинению в коррупции Лула да Силва, как напоминает издание, предстал еще в 2016 году. Спустя год, в июле 2017 года, политика приговорили к девяти с половиной годам тюремного заключения. Позже этот срок был увеличен до 12 лет и одного месяца. Однако экс-президент, пользуясь своим правом на апелляцию, до сих пор оставался на свободе. 5 апреля 2018 года Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию Лула да Силвы на приговор. Таким образом, реализация решения суда стала возможной.

Суд признал его виновным в получении взятки от строительной компании OAS. От ее представителей Лула да Силва, согласно материалам дела, получил порядка $1,1 млн — именно столько, по оценке следователей, стоил особняк, владельцем которого бывший бразильский президент стал после того, как помог OAS заключить контракты с государственной нефтяной компанией Petrobras.