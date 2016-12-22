Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,39 57,75 EUR Нал. 71,69 70,95 USD Бирж. 58,18 +0,46 EUR Бирж. 71,38 +0,76 USD ЦБ. 57,83 +0,25 EUR ЦБ. 70,71 +0,11 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6867,50 +268,50 MOEX 2281,23 -0,65% RTS 1236,48 -1,36% Brent 66,93 -2,29% DJIA 23932,76 -2,34% Nasdaq 6915,11 -2,28% FTSE 7183,64 -0,22%
Обвиненный в коррупции бывший президент Бразилии сдался властям
Лента новостей
В Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар 01:40, Общество В Женеве при взрыве газа в ресторане пострадали 15 человек 01:17, Общество Обвиненный в коррупции бывший президент Бразилии сдался властям 01:15, Политика Подмосковный ТРЦ эвакуировали из-за короткого замыкания 01:01, Общество В посольстве назвали политически мотивированным отказ Скрипаль в визе 00:37, Политика Путин и Медведев приехали на пасхальное служение в храм Христа Спасителя 00:29, Общество В МВД Германии уточнили число погибших при наезде на толпу в Мюнстре 00:06, Общество Посольство нашло «политическое измерение» в смерти соратника Березовского 07 апр, 23:56, Политика В «Мечеле» рассказали детали аварии на шахте в Кемеровской области 07 апр, 23:34, Общество Племянница Скрипаля обратилась к Мэй с просьбой помочь с визой в Британию 07 апр, 23:10, Общество Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву 07 апр, 22:46, Общество Путин выразил соболезнования Меркель в связи с гибелью людей в Мюнстере 07 апр, 22:30, Политика Племянница Скрипаля рассказала о причинах отказа в выдаче ей визы 07 апр, 22:03, Политика Порошенко заявил об уверенности в победе в войне на Украине 07 апр, 21:59, Политика В Кемеровской области началась эвакуация в шахте из-за задымления 07 апр, 21:47, Общество «Манчестер Сити» пропустил три гола во втором матче подряд 07 апр, 21:33, Спорт Ростуризм заявил об отсутствии россиян среди пострадавших в Мюнстере 07 апр, 21:26, Общество Депортация рубля: как Минфин США приблизил к Кремлю российских олигархов 07 апр, 21:08, Мнение Минобороны опубликовало снимки разрушенных кварталов в сирийской Ракке 07 апр, 20:45, Политика СМИ узнали детали о личности устроившего наезд на людей в Мюнстере 07 апр, 20:32, Общество В Екатеринбурге в ДТП с автобусом пострадали десять человек 07 апр, 20:20, Общество В Стамбуле танкер протаранил исторический особняк 07 апр, 19:43, Общество Чемпионат Англии по футболу. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн 07 апр, 19:30, Спорт Папа дома: как журналист, стартапер и бизнесмен работают из дома с детьми 07 апр, 19:24, Спецпроект РБК PINK «Бавария» в шестой раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу 07 апр, 19:10, Спорт В США при крушении военного вертолета погибли двое человек 07 апр, 19:09, Общество «На этот раз они почувствуют ограничения»: зарубежные СМИ о санкциях США 07 апр, 19:06, Политика Перевозчик Royal Flight рассказал об экстренной посадке лайнера в Дели 07 апр, 19:05, Общество
Обвиненный в коррупции бывший президент Бразилии сдался властям
Политика, 01:15
0
Обвиненный в коррупции бывший президент Бразилии сдался властям
В настоящий момент он арестован. Ордер на его заключение под стражу ранее выдал бразильский суд. Луиса Инасиу Лулу да Силву он признал виновным по делу о коррупции
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Andre Penner / AP)

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сдался полиции, передает местная газета Folha de Sao Paolo.

6 апреля бразильский суд, признав политика виновным по делу о коррупции, выдал ордер на его арест. Лула да Силва должен был сдаться местным властям до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы, 6 апреля, однако допровольно и в срок он этого не сделал.

Под стражей Лула да Силва, как уточняет Folha de Sao Paolo, оказался после того, как около 18:40 по местному времени 7 апреля (0:40 мск 8 апреля) экс-президент вышел из здания профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где он укрывался среди своих сторонников в течение последних двух дней. После этого экс-президент, по данным газеты, пешком перешел улицу и сел в машину федеральной полиции, которая ожидала его неподалеку.

Перед судом по обвинению в коррупции Лула да Силва, как напоминает издание, предстал еще в 2016 году. Спустя год, в июле 2017 года, политика приговорили к девяти с половиной годам тюремного заключения. Позже этот срок был увеличен до 12 лет и одного месяца. Однако экс-президент, пользуясь своим правом на апелляцию, до сих пор оставался на свободе. 5 апреля 2018 года Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию Лула да Силвы на приговор. Таким образом, реализация решения суда стала возможной.

Суд признал его виновным в получении взятки от строительной компании OAS. От ее представителей Лула да Силва, согласно материалам дела, получил порядка $1,1 млн — именно столько, по оценке следователей, стоил особняк, владельцем которого бывший бразильский президент стал после того, как помог OAS заключить контракты с государственной нефтяной компанией Petrobras.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Бразилия , Президент , арест
Главное
Посольство нашло «политическое измерение» в смерти соратника Березовского Политика
Материалы по теме
Бразильский суд выдал ордер на арест бывшего президента страны Политика
Верховный суд проголосовал за тюремный срок для экс-президента Бразилии Политика
В Бразилии умерла бывшая солистка Большого театра Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.