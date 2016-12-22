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Бразильский суд выдал ордер на арест бывшего президента страны
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Бразильский суд выдал ордер на арест бывшего президента страны
Политика, 00:30
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Бразильский суд выдал ордер на арест бывшего президента страны
Приговоренный к 12 годам и одному месяцу лишения свободы по делу о коррупции бывший президент Бразилии в ближайшее время начнет отбывать наказание. Суд уже выдал ордер на его арест
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Diego Vara / Reuters)

Федеральный судья Сержиу Моро выдал ордер на арест бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, признанного виновным по делу о коррупции. Об этом сообщает Bloomberg. Лула да Силва должен сдаться властям до 17:00 по местному времени пятницы, 6 апреля.

Лула да Силва предстал перед судом по обвинениям в коррупции в 2016 году, в июле 2017 года его приговорили к 9,5 годам тюремного заключения, позднее этот срок был увеличен до 12 лет и одного месяца. Накануне, 5 апреля, Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию бывшего президента на приговор, таким образом, сделав возможным его исполнение.

Бывший президент Бразилии признан виновным в получении около $1,1 млн от строительной компании OAS: именно столько, по оценке следователей, стоил особняк, владельцем которого Лула да Силва стал после того, как помог OAS заполучить контракты государственной нефтяной компании Petrobras.

Лула да Силва руководил Бразилией десять лет, с первого января 2003 года по первое января 2011 года. Как отмечает Reuters, он был первым президентом Бразилии из рабочего класса, пройдя путь от заводского цеха до высоких кабинетов. Коррупционные скандалы, в которых он оказался замешан потрясли в том числе и Рабочую партию, которая оставалась у власти до середины 2016 года.

«Арест одного из самых знаковых лидеров в истории Бразилии, хотя и ожидаемый, потрясает крупнейшую страну Латинской Америки», — пишет Bloomberg, отмечая, что Лула да Силва покидал свой пост с высокими рейтингами. За день до рассмотрения апелляции Верховным судом он подал заявку на участие в выборах президента в 2018 году, но теперь ему не удастся этого сделать.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Бразилия , ордер
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