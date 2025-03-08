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Военная операция на Украине ,  
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На Украине признали эффективными методы борьбы России с морскими дронами

В ВМС Украины признали эффективными методы России в борьбе с морскими дронами
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина в ответ на меры, применяемые Россией для борьбы с ее морскими дронами, усовершенствовала эти беспилотники, рассказали в украинских ВМС
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram

Россия разработала «довольно эффективные» методы борьбы с морскими дронами, заявил The Guardian командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

По его словам, в ответ на это Киев изменил свои беспилотники, превратив их в быстроходные ударные платформы с зенитными орудиями для уничтожения вертолетов и оснастив их FPV-дронами.

Морские, или надводные, дроны (также их называют безэкипажными катерами) представляют собой катера без экипажа, снаряженные боевой частью. На вооружении у Украины есть морские беспилотники «Микола», Sea Baby, Magura VS, «Мамай», «Маричка» и др.

Морские дроны Украина использовала для второй атаки на Крымский мост в июле 2023 года. Во время первой атаки в октябре 2022-го на мосту взорвался грузовик.

В результате взрыва в 2023-м на мосту погибли супруги из Белгородской области, их дочь-подросток пострадала. Были повреждены автомобильная (одно пролетное строение в сторону Тамани было разрушено полностью) и железнодорожная части моста. После обеих атак мост восстановили.

Неижпапа допустил, что Киев снова атакует Крымский мост.

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Об отражении атак надводных беспилотников Украины также нередко сообщали власти Севастополя. Кроме того, Минобороны неоднократно рассказывало об уничтожении безэкипажных катеров, следовавших в сторону Крыма, а также поражении мест хранения и сборки таких дронов.

Неижпапа назвал стратегической целью украинского флота гарантировать безопасность зернового коридора. До июля 2023-го в течение года действовала зерновая сделка, благодаря которой сельхозппродукцию из Украины безопасно вывозили по Черному морю. Когда действие соглашения прекратилось, Украина постепенно возобновила проход судов.

По словам вице-адмирала, экспорт почти вернулся к уровню до 2022 года и составляет 90 млн т. «Коридор работает постоянно», — сказал он.

В Кремле отмечали, что угрозы Украины уничтожить Крымский мост подтверждают правильность решения Москвы начать военную операцию.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина морские дроны Зерновая сделка ВСУ
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