На Украине признали эффективными методы борьбы России с морскими дронами

В ВМС Украины признали эффективными методы России в борьбе с морскими дронами

Украина в ответ на меры, применяемые Россией для борьбы с ее морскими дронами, усовершенствовала эти беспилотники, рассказали в украинских ВМС

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Россия разработала «довольно эффективные» методы борьбы с морскими дронами, заявил The Guardian командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

По его словам, в ответ на это Киев изменил свои беспилотники, превратив их в быстроходные ударные платформы с зенитными орудиями для уничтожения вертолетов и оснастив их FPV-дронами.

Морские, или надводные, дроны (также их называют безэкипажными катерами) представляют собой катера без экипажа, снаряженные боевой частью. На вооружении у Украины есть морские беспилотники «Микола», Sea Baby, Magura VS, «Мамай», «Маричка» и др.

Морские дроны Украина использовала для второй атаки на Крымский мост в июле 2023 года. Во время первой атаки в октябре 2022-го на мосту взорвался грузовик.

В результате взрыва в 2023-м на мосту погибли супруги из Белгородской области, их дочь-подросток пострадала. Были повреждены автомобильная (одно пролетное строение в сторону Тамани было разрушено полностью) и железнодорожная части моста. После обеих атак мост восстановили.

Неижпапа допустил, что Киев снова атакует Крымский мост.

Об отражении атак надводных беспилотников Украины также нередко сообщали власти Севастополя. Кроме того, Минобороны неоднократно рассказывало об уничтожении безэкипажных катеров, следовавших в сторону Крыма, а также поражении мест хранения и сборки таких дронов.

Неижпапа назвал стратегической целью украинского флота гарантировать безопасность зернового коридора. До июля 2023-го в течение года действовала зерновая сделка, благодаря которой сельхозппродукцию из Украины безопасно вывозили по Черному морю. Когда действие соглашения прекратилось, Украина постепенно возобновила проход судов.

По словам вице-адмирала, экспорт почти вернулся к уровню до 2022 года и составляет 90 млн т. «Коридор работает постоянно», — сказал он.

В Кремле отмечали, что угрозы Украины уничтожить Крымский мост подтверждают правильность решения Москвы начать военную операцию.