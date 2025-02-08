NT узнал о помощи Лондона в разработке морских беспилотников для Киева
Великобритания помогает в разработке двух безэкипажных морских судов для использования украинскими силами, сообщает Naval Technology со ссылкой на послания британского министра оборонных закупок Марии Игл парламенту.
В двух ответах британскому парламенту от 4 февраля министр сообщает о работе по программам разработки беспилотников Wasp («Оса») и Snapper («Морской окунь»), которые, по данным издания, упоминались на упоминались на ежегодном ужине, организованном главой Минобороны Британии Джоном Хили 28 января.
Игл написала, что Wasp и Snapper являются «новыми безэкипажными морскими системами», которые были «быстро разработаны» специально для поддержки Украины. «В настоящее время система проходит финальное тестирование, и дальнейшие подробности будут представлены в надлежащее время», — добавила она.
Минобороны Великобритании отказалось предоставить Naval Technology какие-либо дополнительные сведения о разработке таких аппаратов.
NT отмечает, что информация о двух разрабатываемых Британией для Украины морских беспилотниках появилась после того, как Лондон долгое время не сообщал о поставке Киеву новых зенитно-ракетных комплексов Gravehawk.
Британский премьер-министр Кир Стармер объявил о передаче этих систем в ходе визита в Киев в середине января. В сообщении на сайте правительства Британии говорилось, что комплексы Gravehawk были быстро разработаны для нужд украинских сил, а два прототипа протестированы на Украине еще в сентябре 2024 года. Британские СМИ писали о появлении на Украине новых ЗРК еще летом 2023 года, отмечал портал Defense Express.
Во время визита Стармера в Киев Украина и Великобритания подписали соглашение о партнерстве на 100 лет. Договор включает в том числе пункты о сотрудничестве в оборонной сфере, в частности об изучении Лодноном возможность размещения на Украине в том числе военных баз и складов вооружений.
Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исход конфликта, но лишь затягивает его.
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