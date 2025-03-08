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Военная операция на Украине ,  
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СБУ заявила о задержании «крота ФСБ» в космическом агентстве

Сюжет
Военная операция на Украине
СБУ задержала чиновника из космического агентства Украины на совещании в Минстратегпроме. По данным спецслужбы, он с лета передавал ФСБ секретные данные и спутниковые снимки. Мужчине грозит пожизненное заключение
Фото: SBUkr / Telegram
Фото: SBUkr / Telegram

На совещании в украинском Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности был задержан чиновник Государственного космического агентства, который, по данным Киева, сотрудничал с ФСБ России, заявила Служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале. Задержание проводили следователи спецслужбы и сотрудники контрразведки, говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, мужчину «завербовали» летом прошлого года через жену, которая проживает в Ростове-на-Дону. Он планировал этим летом переехать в Россию после выхода на пенсию, заявила спецслужба. СБУ следила за чиновником с начала сотрудничества с российской спецслужбой. Утверждается, что его использовали для передачи дезинформации российской стороне.

Задержанный имел доступ к секретной информации о стратегических предприятиях и к секретным спутниковым снимкам. Среди его задач, по информации СБУ, были сбор и передача данных о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса, изготавливающих системы навигации, запасных пунктов работы стратегических предприятий, военных складов, а также информации по производству Украиной высокоточных средств поражения и спутниковых снимков.

Глава СБУ лично задержал «крота ФСБ» в руководстве спецслужбы
Политика
Василь Малюк (справа)

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

УНИАН пишет, что, по предварительным данным, задержан Леонид Касторский.

В середине февраля глава СБУ Василий Малюк заявил, что лично задержал «крота ФСБ», которым оказался руководитель штаба Антитеррористического центра СБУ. УНН писало, что речь идет о Дмитрии Козюре.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
СБУ Украина космическое агентство
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