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Политика ,  
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Глава СБУ лично задержал «крота ФСБ» в руководстве спецслужбы

Василь Малюк
Василь Малюк (Фото: Ssu.gov.ua)

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василь Малюк сообщил, что сегодня утром лично задержал «крота ФСБ». По его словам, на российские спецслужбы работал руководитель штаба антитеррористического центра СБУ.

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