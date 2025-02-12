Глава СБУ лично задержал «крота ФСБ» в руководстве спецслужбы
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василь Малюк сообщил, что сегодня утром лично задержал «крота ФСБ». По его словам, на российские спецслужбы работал руководитель штаба антитеррористического центра СБУ.
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