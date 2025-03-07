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Военная операция на Украине ,  
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Во втором за вечер российском аэропорту приостановили полеты

Росавиация: аэропорт Саратова приостановил прием и вылет рейсов
Сюжет
Военная операция на Украине
Полеты приостановили в 22:30 мск.

В аэропорту Саратова временно приостановили полеты «для обеспечения безопасности», сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения ввели в 22:30 мск.

Ранее полеты приостановили в аэропорту Волгограда. Это произошло в 21:54 мск.

Во втором за вечер российском аэропорту приостановили полеты
Общество

Как в Саратове, так и в Волгограде в последний раз ограничения на полеты вводили 15 февраля.

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Теги
Саратов Волгоград Росавиация
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