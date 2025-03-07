Во втором за вечер российском аэропорту приостановили полеты
Росавиация: аэропорт Саратова приостановил прием и вылет рейсов
Полеты приостановили в 22:30 мск.
В аэропорту Саратова временно приостановили полеты «для обеспечения безопасности», сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения ввели в 22:30 мск.
Ранее полеты приостановили в аэропорту Волгограда. Это произошло в 21:54 мск.
Как в Саратове, так и в Волгограде в последний раз ограничения на полеты вводили 15 февраля.