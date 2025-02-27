Трамп пообещал «вышвырнуть» министров, недовольных Илоном Маском
Президент США Дональд Трамп заявил, что «вышвырнет» из своего кабинета недовольных главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском, если такие найдутся. Слова главы государства приводит СNN.
«Кто-нибудь недоволен Илоном? Если да, то мы вышвырнем их отсюда», — сказал Трамп во время заседания кабинета президента США. Как отмечает СNN, его слова вызвали аплодисменты среди министров.
После этого Трамп заметил, что члены его кабинета «очень уважают Илона и то, что он делает», хотя некоторые из них «немного не согласны». «Но я скажу вам, что по большей части все не просто счастливы, они в восторге», — заверил президент.
Заявление Трампа прозвучало на фоне сообщения источников CNN о том, что действия Маска «начали раздражать» американских министров и членов конгресса. По данным телеканала, их разочарование усилилось после рассылки сотрудникам ведомств, которую Маск устроил в субботу, 22 февраля. Бизнесмену в новой администрации поручено реформировать федеральное правительство, он выступает за то, чтобы служащие ведомств еженедельно публиковали отчеты о своей деятельности. На выходных все они получили от Управления кадров письмо из шести слов: «Чем вы занимались на прошлой неделе?».
CNN пишет, что многие федеральные агентства и ведомства не были предупреждены об этом письме, в результате руководители Пентагона, ФБР, Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности и Министерства энергетики дали своим сотрудникам указание не отвечать на него. Трамп же назвал идею Маска гениальной и заявил, что любой, кто не ответил на рассылку, «наполовину уволен или уволен».
По словам источников CNN, электронное письмо и последующие угрозы об увольнении удивили нескольких руководителей агентств и высших должностных лиц администрации, в том числе среди министров, и вызвали вопросы «о том, кто имеет право давать указания сотрудникам разных отделов».
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