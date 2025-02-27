Трамп пообещал «вышвырнуть» министров, недовольных Илоном Маском

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что «вышвырнет» из своего кабинета недовольных главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском, если такие найдутся. Слова главы государства приводит СNN.

«Кто-нибудь недоволен Илоном? Если да, то мы вышвырнем их отсюда», — сказал Трамп во время заседания кабинета президента США. Как отмечает СNN, его слова вызвали аплодисменты среди министров.

После этого Трамп заметил, что члены его кабинета «очень уважают Илона и то, что он делает», хотя некоторые из них «немного не согласны». «Но я скажу вам, что по большей части все не просто счастливы, они в восторге», — заверил президент.

Заявление Трампа прозвучало на фоне сообщения источников CNN о том, что действия Маска «начали раздражать» американских министров и членов конгресса. По данным телеканала, их разочарование усилилось после рассылки сотрудникам ведомств, которую Маск устроил в субботу, 22 февраля. Бизнесмену в новой администрации поручено реформировать федеральное правительство, он выступает за то, чтобы служащие ведомств еженедельно публиковали отчеты о своей деятельности. На выходных все они получили от Управления кадров письмо из шести слов: «Чем вы занимались на прошлой неделе?».

CNN пишет, что многие федеральные агентства и ведомства не были предупреждены об этом письме, в результате руководители Пентагона, ФБР, Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности и Министерства энергетики дали своим сотрудникам указание не отвечать на него. Трамп же назвал идею Маска гениальной и заявил, что любой, кто не ответил на рассылку, «наполовину уволен или уволен».

По словам источников CNN, электронное письмо и последующие угрозы об увольнении удивили нескольких руководителей агентств и высших должностных лиц администрации, в том числе среди министров, и вызвали вопросы «о том, кто имеет право давать указания сотрудникам разных отделов».