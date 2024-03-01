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Военная операция на Украине ,  
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Три человека погибли при атаке дрона в Херсонской области

Три человека погибли при атаке дрона на автомобиль в Херсонской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Три человека погибли в результате атаки беспилотника в селе Малая Кардашинка в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек», — написал Сальдо.

Накануне в Коробки Каховского округа Херсонской области беспилотник подорвал машину коллективного фермерского хозяйства «Алтан-Агро», добавил Сальдо. По его словам, ранения получили два человека.

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Кроме того, в селе Чернянка украинский дрон повредил припаркованный автомобиль. «К счастью, из людей никто не пострадал, нанесен только материальный ущерб», — написал Сальдо.

Херсонская область вошла в состав России в конце сентября 2022 года по итогам референдума. В ноябре того же года Минобороны России объявило о перегруппировке войск и переброске их на левый берег Днепра, после чего Херсон заняли украинские военные. С тех пор город остается под контролем Украины.

Три человека погибли при атаке дрона в Херсонской области
Три человека погибли при атаке дрона в Херсонской области

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Теги
Херсонская область Владимир Сальдо беспилотники дроны погибшие
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