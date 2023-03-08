Onet сообщил о проблемах с поставляемыми Польшей Киеву автоматами Grot

Автоматы Grot, которые Варшава поставляет Киеву, неоднократно заклинивало, в них отсутствовали необходимые компоненты, стрельба была неточной, а также наблюдались проблемы с прицелом, следует из отчета польских военных

Автоматы Grot (Фото: Adam Chelstowski / Forum / ТАСС)

В ходе совместных учений Польши и Украины были выявлены дефекты автомата Grot, которые Варшава поставляет Киеву, передает портал Onet. В частности, оружие неоднократно заклинивало, а стрельба была неточной.

Учения проходили на полигоне в Польше в середине января. По их итогам польские военнослужащие подготовили доклад о многочисленных неисправностях Grot, которые проявились во время учений.

«Разнообразие дефектов настолько велико, что оружие должно подвергнуться серьезной модернизации», — говорилось в докладе.

Первая указанная проблема была связана с заклиниванием оружия. Военные обнаружили, что ствол выпячивается, из-за чего затвор не мог защелкнуться. Ежедневно этот дефект выявляли в нескольких автоматах.

В другом автомате военные обнаружили отсутствие целых трех компонентов — болта крепления ствола, пластиковой крышки в рычаге перезарядки и блокировки выдвижения приклада.

Солдаты также жаловались на низкую точность стрельбы и проблемы с прицелом. Польские военные отметили, что установленный прицел «мог скользить взад-вперед».

С января 2021 года польские военные приняли решение отозвать самые старые автоматы Grot из подразделений, где те стояли на вооружении. По информации агентства, изначально это оружие предназначалось для ремонта и модернизации на оружейном заводе «Лучник» в Радоме. Однако контракт предприятия с военными предусматривал, что за это должна платить армия.

Пресс-секретарь радомского завода сообщила Onet, что «никакие ремонтные или модернизационные работы для 5,56-мм винтовок не требовались заказчиком».

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