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Политика ,  
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В Киеве назвали провокацией появившийся «план реинтеграции Донбасса»
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что целью документа является запугивание жителей самопровозглашенных республик
в районе села Богдановка во время разведения сил сторон конфликта в Донбассе (Фото: EPA / ТАСС)

«Проект государственной стратегии реинтеграции Донбасса», который в середине ноября появился в Сети, является частью большой пропагандистской кампании, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. В заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства, Данилов отметил, что данный «секретный документ» является «не просто обычным фейком», но попыткой психологической операции с целью ослабить позиции Киева на переговорах.

По мнению Данилова, авторы «документа» пытались воздействовать на общественное сознание на «оккупированных территориях», запугать жителей городов и деревень, которые неподконтрольны украинским властям, и создать максимальные препятствия для интеграции регионов Донбасса.

«Нашим ответом на подобные провокации станет создание настоящей государственной стратегии по реинтеграции», — сказал Данилов. По его словам, создание документа должно происходить максимально открыто, а сам он — быть максимально реалистичным.

«Проект государственной стратегии реинтеграции Донбасса» появился в середине ноября в Telegram-канале «Ze! Insider». Речь идет о двухстраничном документе за подписью Данилова. В нем предлагается после возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины обеспечить выезд из страны всех людей, у которых нет «украинской позиции», организовать преследование тех, кто сотрудничал с властями самопровозглашенных республик, заселить эти территории теми, кто настроен проукраински.

Политика
Зеленский назвал диалог по Донбассу без Путина бегом на месте

2 декабря немецкое издание Spiegel опубликовало интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявил, что не будет бороться за тех жителей Донбасса, которые захотели быть россиянами. По его мнению, с их стороны будет честно уехать в ту страну, гражданами которой они себя считают. При этом Зеленский рассказал, что в Донбассе есть и «потерявшиеся» люди, которые получают российский паспорт, чтобы иметь право на социальную помощь. По словам президента, за них надо бороться, чтобы они вновь стали гражданами Украины. Зеленский также отметил, что каждый может выбирать, где он хочет жить.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Донбасс, Украина
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