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Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

На новом посту Дмитрий Медведев будет контролировать поручения Путина в сфере обеспечения безопасности страны и участвовать в выработке внешнеполитического курса России
Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин подписал указ, в котором определил полномочия заместителя председателя Совета безопасности. Эту должность сейчас занимает бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, зампред Совбеза информирует президента по вопросам обеспечения национальной безопасности, а также согласовывает доклад о состоянии национальной безопасности и проекты положений о Совбезе и его аппарате, которые представляются главе государства.

Среди полномочий заместителя председателя также контроль за исполнением указаний и поручения президента в сфере обеспечения национальной безопасности и участие в выработке и реализации внешнеполитического курса России.

Заместитель председателя также вносит предложения председателю по координации членов Совбеза, проводит совещания по стратегическому планированию, участвует в подготовке федеральных целевых программ и представляет Совет во взаимоотношениях с госорганами.

Председателем Совета Безопасности является президент России Владимир Путин.

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Дмитрий Медведев был назначен на новую должность 16 января указом президента. Накануне Владимир Путин подписал указ об отставке правительства Медведева. Сам Медвдев объяснял свою отставку желанием дать возможность главе государства реализовать предложения по реформе политической системы страны.

Владимир Путин заявлял тогда, что специально для Медведева учредит новую должность заместителя председателя Совбеза, где он будет заниматься вопросами безопасности и обороноспособности страны.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Дмитрий Медведев, Совет безопасности России
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